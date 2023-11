Grenseovergang mellom USA og Canada stengt etter eksplosjon

NTB

Amerikanske og canadiske myndigheter skjerper sikkerhetstiltakene ved grensen etter at et kjøretøy eksploderte på Rainbow Bridge ved Niagarafallene onsdag.

Ingen ting tyder på at det er et terrorangrep, ifølge guvernør Kathy Hochul i delstaten New York. Politiet har ellers vært ordknappe om hendelsen.

En politikilde sier til CNN at to personer som satt i kjøretøyet, er døde.

Et lokal sykehus bekrefter også overfor BBC at en mann får behandling for skader etter eksplosjonen, men at han ikke er livstruende skadd. Ifølge kringkasteren er det snakk om en amerikansk grensevakt.

– Det var en fryktelig hendelse, en krasj og eksplosjon. Men på nåværende tidspunkt er det ingen kjent tilknytning til terror, sier Hochul.

Grenseovergangen, som ligger like ved de verdenskjente Niagarafallene, er stengt som følge av hendelsen.

Uoversiktlig situasjon

Amerikanske medier siterer politikilder på at bilen ble stanset for en ekstra grensekontroll, men at den da satte fart, krasjet inn i en barriere og eksploderte. Kildene understreker at det er uklart om eksplosjonen skyldes en eksplosiv enhet, skriver AFP.

Myndighetene i delstaten New York i USA overvåker hendelsen på Rainbow Bridge nøye, sier guvernør Kathy Hochul. Canadisk politi bistår i arbeidet.

Rainbow Bridge går over Niagaraelven og er en av fire grenseoverganger som forbinder Ontario i Canada med delstaten New York. Eksplosjonen skjedde ifølge nyhetsbyrået AP på den amerikanske siden av grensen, men det er uklart hvilken vei bilen kjørte.

Stenger travel flyplass

Canadas sikkerhetsminister Dominic LeBlanc sier landet ser svært alvorlig på situasjonen, men understreker at det er for tidlig å si om hendelsen skyldes en villet handling.

Canadas statsminister Justin Trudeau sier de vurderer å sette inn flere tiltak for å sikre landets grenser. USAs president Joe Biden er også brifet om hendelsen.

Buffalo Niagara internasjonale flyplass har stanset all flytrafikk til og fra utlandet i to dager som følge av hendelsen, ifølge det amerikanske luftfartstilsynet.

Flyplassen har opp til 100 flyginger daglig og flyr til over 31 ulike destinasjoner. Den er den tredje travleste flyplassen i delstaten New York etter LaGuardia og John F. Kennedy internasjonale lufthavn.