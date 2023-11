Finland stenger alle grenseovergangene til Russland unntatt én

NTB

Alle Finlands grenseoverganger til Russland unntatt én stenges som følge av strømmen av papirløse asylsøkere. Samtidig ber finnene EUs grensebyrå om bistand.

– Vi stenger grensene fra midnatt fredag, sa statsminister Petteri Orpo på en pressekonferanse onsdag kveld.

Tiltaket skal i første omgang gjelde til 23. desember.

Kun grenseovergangen Raja-Jooseppi i Lappland forblir åpen, sa statsministeren videre. Denne grenseovergangen ligger kun 15 mil i luftlinje fra Storskog, Norges eneste grenseovergang til Russland.

I november har over 600 personer uten gyldige reisedokumenter til EU ankommet Finland fra Russland. Derfor besluttet regjeringen i forrige uke å stenge fire av de i alt ni grenseovergangene til Russland.

– Dessverre har ikke det bidratt til å stanse dette fenomenet, sa Orpo onsdag.

Asylsøkerne kommer fra flere land, inkludert Jemen, Afghanistan, Kenya, Marokko, Pakistan, Somalia og Syria, ifølge den finske utlendingsetaten.

Ber Frontex om bistand

Finlands utenriksminister Elina Valtonen, her fra et besøk i Oslo i begynnelsen av november.

Finland har nå bedt EUs grensebyrå Frontex om hjelp til å håndtere situasjonen. Myndighetene i Helsingfors sier de trenger mer personell og utstyr for å sikre grensen mot Russland.

I begynnelsen av året startet Finland arbeidet med å bygge et 200 kilometer langt grensegjerde mot Russland, men dette arbeidet er ennå ikke ferdig. Finland har Europas lengste landegrense mot Russland, på hele 1.340 kilometer.

Finlands utenriksminister Elina Valtonen sa tidligere onsdag at det kan bli aktuelt å stenge hele grensen til Russland om nødvendig.

Onsdag anklaget også Estlands innenriksminister Russland for å sende migranter til grensen for å undergrave sikkerheten og skape uro.

Totalt 75 migranter, hovedsakelig fra Somalia og Syria, har prøvd å krysse grensen til Estland fra Russland ved Narva-grenseovergangen siden torsdag, ifølge landets rikskringkaster ERR.

Russland: Russofobiske holdninger

Finske myndigheter har anklaget Russland for å bevisst slippe gjennom papirløse asylsøkere til landet.

– Det er helt klart at utenlandske myndigheter og andre aktører har spilt en rolle i å legge til rette for at personer krysser grensen til Finland, heter det i en uttalelse fra den finske regjeringen.

Kreml avviser påstandene om at Russland skysser asylsøkere mot grensen til Finland.

– Finske myndigheter har begynt med klumsete unnskyldninger for å hisse opp russofobiske holdninger, sier Maria Zakharova, talskvinne i det russiske utenriksdepartementet.