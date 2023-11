Island vurderer å spyle vann på lava for å redde utsatt by fra vulkanutbrudd

NTB

Islandske myndigheter sier de vurderer å pumpe vann på lava dersom det blir et vulkanutbrudd ved byen Grindavik, slik de har fryktet i flere uker.

Myndighetene vil bruke vannet til å avkjøle og lede bort lavastrømmen for å beskytte den lille fiskelandsbyen med 4000 innbyggere på den sørlige halvøya Reykjanes.

Beboerne i Grindavik ble evakuert 11. november etter at forskyvningen av magma under jordskorpen forårsaket hundrevis av jordskjelv – et varsel på et mulig vulkanutbrudd. Siden har tusenvis av mindre skjelv rystet regionen.

– Beredskapsmyndighetene og europeiske eksperter vil vurdere muligheten for å bruke en vannpumpe til å kjøle ned lavaen for å beskytte byen Grindavik og viktig infrastruktur, sier politisjef Vidir Reynisson onsdag.

Metoden ble brukt i 1973, da det dannet seg en sprekk kun 150 meter fra sentrum av øya Heimaey. Beboerne klarte den gang å bremse og kontrollere spredningen av lava.