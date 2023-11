USA sender nytt HIMARS-system til Ukraina: – En ytterligere trussel

Et missil avfyres fra et HIMARS-system under en amerikansk-australsk militærøvelse, 22. juli 2023. Illustrasjonsfoto.

Et nytt HIMARS-system (High Mobility Artillery Rocket System) som USA skal sende til Ukraina, kan inneholde en modifikasjon som kan krysse Russlands president Vladimir Putins «røde linje».

Forsvarsdepartementet i USA kunngjorde denne uken at Ukraina vil få tilsendt et nytt HIMARS-system og ekstra ammunisjon som en del av en hjelpepakke på 100 millioner dollar som også omfatter luftvernraketter, artilleriammunisjon og utstyr for kaldt vær.

I en pressemelding fra det amerikanske forsvarsdepartementet står det at hjelpen vil bidra til å gi Ukraina «den kapasiteten landet trenger for å forsvare seg nå og avskrekke russisk aggresjon langt inn i fremtiden».

I en nyhetssak fra det ukrainske mediehuset Militarnyi, som dekkker militærindustri og krigen i Ukraina, spekuleres det i om det at det bare er én HIMARS som sendes, kan tyde på at den vil inneholde en «unik modifikasjon» som gjør det mulig å avfyre langtrekkende våpen.

Putins regjering har gjentatte ganger advart USA og dets allierte mot å sende langtrekkende våpen til Ukraina.

«Ekstremt farlig»

USA-produserte våpen som kan avfyres med en HIMARS som er modifisert for langtrekkende bruk, omfatter ifølge Militarnyi potensielt bakkeavfyrte bomber med liten diameter (GLSDB) og langtrekkende missiler beregnet på «Army Tactical Missile Systems» (ATACMS).

I januar, dagen etter at USA kunngjorde at de ville sende GLSDB til Ukraina, sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov at våpnene, som potensielt gjør det mulig for Ukraina å angripe mål i Russland, var «ekstremt farlige» og ville bringe «konflikten til et helt nytt nivå», skriver Newsweek.

Etter at den britiske regjeringen kunngjorde at den ville sende Ukraina langtrekkende «Storm Shadow»-missiler i mai, sa Peskov at Kreml så «svært negativt» på utviklingen og truet med «en relevant respons fra vårt militære».

– Forlenger lidelsene

USA gikk med på å forsyne Ukraina med ATACMS i september. Vladimir Putin erkjente at systemene utgjorde «en ytterligere trussel» mot Russland, men insisterte samtidig på at de russiske styrkene ville «være i stand til å avvise» slike angrep.

Han advarte også om at USA hadde gjort «en feil» og forlenget lidelsene for Ukraina.

– Det er ikke noe godt for Ukraina i denne forstand heller, det forlenger bare lidelsene, sa Putin. Feilen av en større, hittil usynlig karakter er at USA blir mer og mer personlig trukket inn i denne konflikten, sa Putin.

Selv om ATACMS-missilene har en maksimal rekkevidde på over 160 km, skal den varianten av systemet som USA har sendt til Ukraina, være utstyrt med klaseammunisjon med en rekkevidde på 160 km.