Forskere: Trump har endret den politiske debatten

NTB

Meningsmålinger viser at de fleste amerikanere mener at den politiske debatten er blitt mer negativ etter at Donald Trump entret den politiske scenen i 2015.

Nå bekrefter også forskningen dette. Sveitsiske forskere forteller at de har avdekket en klar trend i det politiske klimaet i USA.

Ved å bruke maskinlæring for å gå gjennom nesten en kvart milliard sitater fra politikere hentet fra millioner av nyhetsartikler publisert over et tiår, kan de se at klimaet er blitt mer negativt.

I juni 2015, måneden da Trump lanserte sin første presidentkampanje, viser dataene et stort hopp i negativitet.

– Og denne negativiteten er altså forblitt høy, sier hovedforsker i studien Robert West til nyhetsbyrået AFP.

Trump startet kampanjen sin blant annet med å angripe muslimer, håne en funksjonshemmet reporter og karakterisere journalister som fiender av folket. Han kom dessuten med nedsettende kommentarer om kvinner og antydet at politisk vold var akseptabelt og til og med ønskelig.

Trump har hovedskylden?

Den type retorikk ser nå ut til å ha blitt vanlig og normalisert, ifølge forskerne.

Professor West, som leder Data Science Laboratory ved Federal Institute of Technology i Sveits, sier at han og teamet fikk interessen vekket av meningsmålinger som viste at et stort flertall av amerikanere mente at tonen i USAs politiske debatt hadde blitt mindre respektfull og mer negativ.

En undersøkelse fra Pew Research Center viste at mer enn halvparten av de spurte mente skylden lå hos Trump. Trump var president fra 2016 til 2020 og går nå inn for å vinne en ny periode ved valget neste år.

Massivt hopp

West forteller at undersøkelsen vakte deres forskerinteresse. Forskerteamet ville undersøke om Trump virkelig har endret det politiske klimaet.

Forskerne bygget derfor opp et gigantisk datasett, kalt Quotebank.

Databanken inneholder til sammen 235 millioner unike sitater hentet fra 127 millioner nettbaserte nyhetsartikler, publisert mellom 2008 og 2020. Gjennom et slikt omfattende materiale kunne forskere utføre detaljerte analyser av tonen i amerikanske politikeres offentlige språk.

West sier at under president Barack Obamas tid i embetet fra 2009 til 2016, sank forekomsten av negative følelsesord i politisk tale jevnt og trutt.

Men i juni 2015, da Trump lanserte kampanjen sin, økte negativiteten betydelig, og hoppet 8 prosent sammenlignet med grunnivået de siste foregående sju årene.

– Det er faktisk et enormt hopp, påpeker West.

– Og det skjedde altså den måneden Trump startet sin kampanje, så det er et tegn på at Trump kan være en viktig faktor for denne utviklingen, legger han til.

Trump avgjørende

Det finnes også en annen indikator på at Trump er en av de viktigste årsakene til denne negativiteten, sier han.

– Når du fjerner Donald Trumps sitater, blir størrelsen på hoppet mye mindre, og faller med en størrelsesorden på 40 prosent, påpeker han.

Han understreker imidlertid at selv uten Trumps sitater, så man en markant, negativ utvikling.

Hele systemet ble i utgangspunktet mer negativt.

– Det er ikke bare snakk om en giftig valgkamp. Klimaet varte gjennom hele det fire år lange presidentskapet til Trump, understreker han.

Ny økning?

West legger til at dataene indikerer at det kan ha vært en ny økning i negativitet fra midten av 2019, da Trumps kampanje mot nåværende president Joe Biden tok til.

– Det er imidlertid fortsatt uklart om dette bare er en midlertidig økning, sier West. Forskerteamets tilgang til ferske data stoppet nemlig i 2020.

– Teamet vårt søker nå etter nye partnerskap, som Google eller nyhetsorganisasjoner, for å kunne mate ferske data og sitater inn i Quotebank, sier han.

Men selv uten helt ferske data mener West at funnene bidrar til å kaste lys over det som kan være et bevis på at USAs demokrati skranter.

– Du må kjenne symptomene for å kurere sykdommen, avslutter han.