NTB

Fakta om sju kontoer på X/Twitter.

* Dette er de såkalte «elite-kontoene» på X/Twitter som har fått større oppmerksomhet om sin rapportering om krigen mellom Hamas og Israel enn tradisjonelle nyhetsmedier som BBC, CNN og The New York Times:

* @visegrad24 – Polsk gruppe på rundt tolv personer som vokste i oppslutning i forbindelse med krigen i Ukraina.

* @MarioNawfal – Gruppe ledet av Mario Nawfal, som først ble kjent for å dele innhold om kryptovaluta.

* @sentdefender – Sagt å tilhøre en tidligere amerikansk soldat. Har blitt anklaget for å forsterke russisk propaganda, men hevder å støtte Ukraina.

* @spectatorindex – Konto sies å være drevet av en lege i Melbourne, ifølge magasinet The New Statesman.

* @WarMonitors – En ung mann som rapporterer fra London, hevder å bo i Libanon og har uttrykt antisemittisme.

* @CollinRugg – Amerikansk medgründer av det konservative nettstedet Trending Politics.

* @CensoredMen – Israel-kritisk beretning som startet for et knappe år siden, og i utgangspunktet stort sett tvitret oppmuntring om den svært kontroversielle influenseren Andrew Tate.

Kilder: X/Twitter, The Washington Post, The New Statesman, Gizmondo.