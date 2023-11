NTB

Fakta om forskerstudien av X/Twitter.

* Forskerne søkte på alle tweets som inneholdt søkeord som «gaza», «israel», «hamas» og som fikk minst 500 likes og ble lagt ut mellom 7. og 10. oktober i år.

* Antall visninger per innlegg tilhørende hver bruker ble lagt sammen. Av de ti beste kontoene ble Elon Musk, USAs president og Spanias Alerta News fjernet.

* De sju kontoene samlet i løpet av de tre dagene hadde 1,6 milliarder visninger på 1834 innlegg (872.000 per innlegg), sammenlignet med de seks største tradisjonelle nyhetsmediekontoene (målt i abonnenter) som hadde totalt 112 millioner visninger på 298 innlegg (376.000 per post) på samme fagområde.

* Et kontrollsøk ble utført på innlegg 14. oktober som fikk minst 1000 likes, viste ingen signifikant forskjell.

Kilde: Center for an informed public, University of Washington