Tradisjonelle nyhetsmedier taper informasjonskampen om Gaza-krigen på X/Twitter

Nyhetsmeldingene fra lidelsene på Gaza vekker stort engasjement verden over. På plattformen X/Twitter dominerer nå sju nye «elitekontoer» i nyhetsformidlingen fra krigen, ifølge en amerikansk forskergruppe. Her sørger palestinere om tapet av sine nære. Foto Fatima Shbair / AP / NTB

NTB

En ny «elite» kontrollerer strømmen av nyheter fra Gaza på X/Twitter. De har større innflytelse enn gigantene BBC, CNN og The New York Times, ifølge forskere.

En studie utført av forskere ved University of Washington av informasjonsstrømmen fra Gaza, viser at tradisjonelle nyhetsmedier utkonkurreres på den sosiale nettverkstjenesten X/Twitter.

Forskerne har funnet at sju såkalte elitekontoer, som ikke på langt nær har like mange følgere som de største medieselskapene på X/Twitter, likevel når mange flere mennesker når de rapporterer fra Israel-Hamas-krigen.

Den nye eliten, som forskerne kaller dem, har «uforholdsmessig mye makt og innflytelse» på X/Twitter. Noen av kontoene er propalestinske, noen proisraelske, noen mer nøytrale. Felles for dem er at de deler «breaking news».

Forskerne omtaler disse sju kontoene som «den nye eliten», ettersom denne lille gruppen brukere er ansvarlige for en betydelig mengde av innholdet som for tiden sees i X-/Twitter-strømmen rundt konflikten mellom Israel og Hamas.

«Eliter» refererer ikke i dette tilfellet til kvaliteten eller arten av innholdet deres, men snarere deres posisjon som en liten gruppe personer som utøver uforholdsmessig makt og innflytelse over hva publikum på X/Twitter leser og ser, presiserer forskerne.

Ligger alltid foran

– Disse sju kontoene ligger alltid foran BBC og CNN, som på sin side alltid prøver å faktasjekke hendelsene. Disse andre kontoene ser ut til å publisere uten særlig faktasjekk, sier Bayar.

– Funnet var en total overraskelse for oss, sier Mert Can Bayar, en av forskerne bak studien.

Fra Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober til 10. oktober hadde de sju kontoene 1,6 milliarder visninger. De seks største tradisjonelle nyhetskontoene på X/Twitter – Reuters, The New York Times, BBC, BBC Breaking, CNN og CNN Breaking – nådde på sin side 320 millioner, ifølge studien.

Bayar understreker at dette ikke er kontoer som generelt deler falsk informasjon, selv om flere har lagt ut ting som senere viste seg å ikke stemme.

– Men for følgerne er det vanskelig å fastslå sannheten. Flere av kontoene mangler kilder, kun én deler lenker, sier Bayar og legger til at det ofte er hendelser som er vanskelig å følge siden det er snakk om et veldig emosjonelt innhold.

Mye av materialet som deles, ser ut til å ville skape sinne, noe som fører til mye engasjement rundt innleggene som igjen fører til økt spredning.

Hjulpet av Elon Musk?

Forskerne vet ikke nøyaktig hvordan de sju kontoene klarer å oppnå denne ledende posisjonen. Men X/Twitter-eier Elon Musk har selv samhandlet med dem, noe som øker synligheten for suksess. Blant annet anbefalte Musk to av kontoene, @WarMonitors og @sentdefender, som deretter så en kraftig økning i antall følgere i den tidlige fasen av krigen.

Både @WarMonitors og @sentdefender rapporterte feilaktig om en eksplosjon nær Det hvite hus i år, og Musk fjernet disse innleggene etter kritikk.

Midtøsten-forsker Dina Sadek ved tenketanken Atlantic Council følger informasjonsstrømmen på X/Twitter.

– Vi har sett at uverifisert informasjon ofte spres om ting som skjer akkurat nå, uten å sitere kilder, noe som gjør det vanskelig for publikum å verifisere sannheten, sier hun, og fortsetter:

– Risikoen er derfor at falsk informasjon kommer ut til folk. Det kan føre til risiko for økt spenning, noe som igjen kan føre til mer hat og økt risiko for vold, sier hun.

Uheldig utvikling

Forskerne ved University of Washington er bekymret for utviklingen av X/Twitter, der graden av troverdighet har endret seg. Som den blå haken som tidligere viste at en konto er verifisert, men som nå uansett gis til alle som betaler.

Verifisering er altså blitt noe man kan betale for i stedet for at det blir gitt til kontoer som kan bevise sin autentisitet.

Moderasjonsgruppen som faktasjekket materiale, er dessuten blitt fjernet, og systemet med lenking er blitt omgjort.

En del av utfordringen for dem som bekjemper falsk informasjon på nettet, er at Musk har gjort det vanskeligere å spore omfanget av falske meldinger på X/Twitter.

Forskere som studerer opprinnelsen og spredningen av feilinformasjon, understreket tidligere i høst at de hadde mistet muligheten til automatisk å spore søkeord, hashtags og annen informasjon om sanntidshendelser, ettersom X/Twitter fjernet tilgang til et dataverktøy.

Viktige stemmer forsvinner

12. oktober opplyste EU at de hadde innledet en etterforskning av X/Twitter for spredning av desinformasjon. EU-kommissær Thierry Breton, som også tidligere har advart selskapet, uttalte at plattformen sprer «ulovlig innhold og desinformasjon» etter Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.

17. november anklaget administrasjonen til USAs president Joe Biden Musk for å spre antisemittisme på meldingstjenesten X/Twitter.

Simon Lindgren – professor i sosiologi ved Umeå universitet, som studerer viktigheten av digital teknologi i spørsmål som politikk og makt, mener at X/Twitter er inne i et skifte.

– X/Twitter begynner å ligne mer og mer på andre nettfora som er moderert i mye lavere grad. Som blant andre Reddit og 4chan, og for den saks skyld Flashback i Sverige, som er basert på veldig løse tøyler, på godt og vondt, påpeker Lindgren.

Han understreker at når noen få beretninger former budskapet, kan viktige stemmer forsvinne og enkeltperspektiver dermed framstå som viktigere enn de egentlig er.

– Dette er en fortsettelse av nedgangen til Twitter som en gang var det globale torget, dominert av sosiale bevegelser, journalister, alle typer politikere og innbyggere, mener han.