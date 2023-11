Hamas sier de skal ha fingeren på avtrekkeren under våpenhvilen

NTB

Hamas advarer om at de skal ha fingeren på avtrekkeren under våpenhvilen, som de bekrefter er inngått med Israel.

– Mens vi kunngjør enigheten om våpenhvileavtalen, forsikrer vi om at våre fingre forblir på avtrekkeren, og våre triumferende krigere skal holde utkikk for å forsvare vårt folk og overvinne okkupanten, uttaler Hamas.

Ifølge en amerikansk tjenesteperson kommer Hamas til å bli holdt under nøye oppsyn for at de ikke skal bruke dagene i våpenhvilen for å skaffe våpen.

Ifølge Hamas skal Israel ikke pågripe noen på Gazastripen så lenge våpnene er lagt ned.

Hundrevis av lastebiler med nødhjelp og drivstoff skal få slippe inn på Gazastripen i løpet av de fire dagene, ifølge uttalelsen.