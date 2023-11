Sør-Korea opphever militæravtale delvis med Nord-Korea etter satellittoppskyting

Sør-Korea skal gjenoppta etterretningsaktivitet på grensen i nord som følge av suspenderingen av avtalen. Her fra et utkikkspunkt ved grensen til Nord-Korea. Foto: Lee Jin-man / AP / NTB

NTB

En avtale om militær avspenning med Nord-Korea er delvis opphevet av Sør-Korea. Det skjer etter at Nord-Korea meldte om en vellykket oppskyting av en satellitt.

Avtalen ble innført i 2018. Satellitten som Nord-Korea nå hevder går i bane rundt jorda, skal brukes til overvåking, ifølge flere land.

Statsminister Han Duck-soo i Sør-Korea sier at satellittoppskytingen er en «tydelig indikasjon» på at naboen i nord ikke respekterer avtalene dem imellom, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Sør-Korea skal nå gjenoppta etterretningsaktivitet på grensen som militæravtalen har hindret dem i å gjøre.

Oppskytingen tirsdag var det tredje forsøket på å sende opp en overvåkingssatellitt. Nord-Korea har offentliggjort bilder som skal være fra oppskytingen.

Japan hevder imidlertid at det ikke er bekreftet at satellitten går i bane rundt jorda. De medgir imidlertid at landet har fått mer kunnskap om satellittoppskyting siden i fjor.

– Nord-Koreas gjentatte oppskytinger med ballistisk missilteknologi kan ikke tolereres, og dets stadige forbedring av missilteknologi kan ikke overses, sier en talsperson for landets regjering.

Både Japan, Sør-Korea og USA har bedt den isolerte, autoritære staten om å stanse forsøkene og vist til at det bryter med en rekke FN-resolusjoner. Både FN, Japan og USA fordømmer tirsdagens oppskyting.