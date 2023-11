ISW om Putins grense-taktikk: Vil destabilisere Finland og splitte Nato

Sjef for den finske grensevakten, generalløytnant Pasi Kostamovaara, og Finlands statsminister Petteri Orpo (R), besøkte Vartius grenseovergangsstasjon i Kuhmo, Øst-Finland, 20. november 2023. Ifølge Orpo er Finland forberedt på å iverksette ytterligere tiltak om nødvendig

Strømmen av russiske asylsøkere til Finland er trolig et forsøk fra Putin-regimet på å skape kaos og så splid mellom Nato-allierte.

«Russlands tilsynelatende hybride krigføringstaktikk på den russisk-finske grensen ligner på Russlands og Belarus regi av en migrantkrise langs den polske grensen i 2021, og er sannsynligvis også rettet mot å destabilisere Nato», hevder Institute for the study of war (ISW) i sin siste oppdatering.

Finland stengte i forrige uke fire grenseoverganger til Russland for å begrense antall asylsøkere. De fire stengte passeringspunktene, er Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra og Niirala. Finland har til sammen ni overganger langs den 1340 kilometer lange grensen.

Les alt om krigen i Ukraina!

– Det er helt tydelig at disse menneskene har fått hjelp til å ta seg til grensen. Russiske grensevakter har også eskortert og transportert folk til grensen, sa Finlands statsminister Petteri Orpo da han forsvarte stengingen.

Orpo kobler tilstrømningen med Finlands Nato-medlemsskap, og at det plutselige presset mot grensen er en gjengjeldelse for at Finland knytter tettere bånd med USA og andre Nato-allierte.

Se video: Ukraina deler ny video fra fronten

Your browser doesn't support HTML5 video. Deler ny video fra fronten: – Dette er hvordan helvete ser ut Les mer Lukk

– Tyder på at Russland sannsynligvis er involvert

Ifølge ISW er den nye russisk-finske grensekonflikten et direkte utslag av Moskvas forsøk på å føre hybridkrig og få oppmerksomheten bort fra Russlands brutale krigføring i Ukraina.

«Det er usannsynlig at disse migrantene vil fortsette å forbli ved den finske grensen i minusgrader av egen vilje etter at finske grensemyndigheter nektet deres adgang til Finland, noe som tyder på at Russland sannsynligvis er involvert i situasjonen på en eller annen måte», skriver ISW.

Finske grensevakter har tidligere rapportert om et eksepsjonelt antall personer uten innreisedokumenter som har forsøkt å ta seg inn i Finland gjennom flere sjekkpunkter, spesielt langs den sørøstlige grensen.

(Saken fortsetter under bildet).

Finske grensevakter, i gule vester, eskorterer migranter med sykler ved den internasjonale grenseovergangen ved Salla, Nord-Finland, tirsdag 21. november 2023. Finland, som ble med i NATO i år som svar på Russlands invasjon av Ukraina, har anklaget Moskva. om å slippe migranter fra Midtøsten og Afrika uten gyldige reisedokumenter til den finske grensen Les mer Lukk

– Finland beskytter Europas ytre grense

Den finske avisen Iltalehti skriver at finske myndigheter vurderer å stenge alle landets grenseoverganger til Russland fra og med natt til onsdag, men det er uvisst om det faktisk vil skje. En slik nedstenging vil være et dramatisk virkemiddel for å stanse asylstrømmen fra Russland.

Ifølge Ukrainska Pravda støtter EU Finlands beslutning om å begrense antall passeringspunkter mellom Finland og Russland.

– Vi er takknemlig for Finlands effektive innsats for å beskytte Europas ytre grense, sier presidenten i Europarådet, Charles Michel.

Peskov: – Vi godtar ikke slike anklager mot oss

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.

Fra Kreml er tonen en annen. Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov mener det er «uakseptabelt» av Finland å anklage russiske grensevakter for bevisst å transportere migranter til den finske grensen for å provosere fram en krise.

– Hvis de finske myndigheter prøver å finne noen vidtrekkende grunner, så godtar vi heller ikke slike anklager mot oss. Dette er ikke annet enn dypt beklagelig fordi vi har hatt langvarige, veldig gode forhold til Finland, pragmatiske og basert på gjensidig respekt. Selvfølgelig beklager vi at disse forbindelsene har blitt erstattet av den russofobiske posisjonen som lederne i dette landet har fått, tordner Peskov, ifølge AP og Reuters.

Norge kan gjøre som Finland



Ifølge justisminister Emilie Enger Mehl kan det ikke utelukkes at Norge kan bli nødt til å gjøre det samme som Finland hvis situasjonen på grensen tilspisser seg.

– Vi følger situasjonen tett, og det kan bli aktuelt for oss å stenge grensa på kort varsel ved behov, varsler justisministeren.

Så langt har det ikke vært registrert en økning i antall passeringer av personer og kjøretøy på grensepasseringen Storskog i Finnmark mellom Norge og Russland.