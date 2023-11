Netanyahu: Krigen mot Hamas vil fortsette

NTB

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier krigen mot Hamas vil fortsette selv om det blir enighet om en midlertidig våpenhvile og frigivelse av gisler.

– Krigen fortsetter, og den vil fortsette fram til vi har oppnådd alle våre mål, sa Netanyahu idet han gikk inn til et møte med regjeringen tirsdag kveld.

Under møtet ventes det at regjeringen vil stemme for en avtale om midlertidig våpenhvile og frigivelse av 50 av gislene som Hamas holder på Gazastripen. Avtalen er meklet fram blant annet med hjelp av USA.

Ifølge Netanyahu vil de 50 kvinnene og barna bli satt fri i puljer. Han opplyser også at Røde Kors som en del av avtalen skal få tilgang til å besøke de gjenværende gislene.