Tesla-sjef Elon Musk går til «nukleært søksmål» etter antisemittisk skandale på X

Elon Musks selskap X mener Media Matters «bevisst og ondsinnet» fremstilte annonser ved «hatefulle innlegg».

Elon Musk gjør alvor av løftet om å gå til et «nukleært søksmål» mot den ideelle organisasjonen Media Matters etter at de ga ut en rapport om at annonser fra store merkevarer dukket opp sammen med antisemittisk materiale på X, tidligere kalt Twitter.

X beskylder gruppen for å ha fusket i sitt forsøk på å «drive annonsører bort fra plattformen og ødelegge X Corp», ifølge søksmålet som ble innlevert mandag.

Søksmålet kommer i kjølvannet av at store selskaper som IBM, NBCUniversal og morselskapet Comcast i forrige uke sa at de ikke lenger annonserer på plattformen, etter at Media Matters rapporterte at annonsene deres ble vist ved siden av materiale som hyllet nazisme.

Rapporten fra Media Matters sa også at annonser fra Apple og Oracle var plassert ved siden av antisemittiske innlegg.

«Ondsinnet»

Fredag hevdet organisasjonen at den også fant annonser fra Amazon, NBA og andre selskaper ved siden av hvite nasjonalistiske emneknagger, skriver New York Post.

Men X hevder at Media Matters «bevisst og ondsinnet» fremstilte annonser ved siden av de hatefulle innleggene «som om det var det typiske X-brukere opplever på plattformen».

I søksmålet hevdes det videre at Media Matters manipulerte algoritmer på plattformen for å lage bilder av annonsørenes betalte innlegg ved siden av rasistisk og oppviglersk innhold.

Sammenkoblingen var «produsert, uorganisk og usedvanlig sjelden», hevdes det i søksmålet.

X-sjef Linda Yaccarino sier i en uttalelse at X-kontoen som ble brukt av Media Matters, var den eneste kontoen som så annonsene ved siden av de antisemittiske innleggene i rapporten.

– Hvis du kjenner meg, vet du at jeg er opptatt av sannhet og rettferdighet. Her er sannheten. Ikke en eneste autentisk bruker på X så IBMs, Comcasts eller Oracles annonser ved siden av innholdet i Media Matters' artikkel, skriver hun i et innlegg.

– Bare to brukere så Apples annonse ved siden av innholdet, og minst én av dem var Media Matters. Data vinner over manipulasjon og påstander. Ikke la deg manipulere. Stå sammen med X, fortsetter hun.

Innleder etterforskning



Søksmålet kommer etter at Musk i helgen lovet å gå til søksmål mot organisasjonen og dens støttespillere.

Media Matters sier i en uttalelse at de står ved sitt og forventer å vinne hvis saken kommer for retten.

– Dette er et useriøst søksmål som er ment å mobbe Xs kritikere til taushet, sa organisasjonens president, Angelo Carusone, i en uttalelse.

Mandag kunngjorde også statsadvokat Ken Paxton at han innleder en etterforskning av «venstreradikale» Media Matters for mulig bedrageri i forbindelse med den samme rapporten.

«Vi undersøker saken nøye for å sikre at offentligheten ikke har blitt lurt av planene til radikale venstreorienterte organisasjoner som ikke ønsker noe annet enn å begrense friheten ved å redusere deltakelsen i det offentlige rom, sa Paxton.