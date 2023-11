Donald Trump avslører legeattest på Joe Bidens fødselsdag

Den tidligere presidenten kan smile over tilsynelatende gode resultater fra legen sin. Illustrasjonsfoto.

Tidligere president Donald Trump ga sin etterfølger en mindre hyggelig bursdagsgave mandag denne uken.

77 år gamle Donald Trump offentliggjorde mandag, på president Joe Bidens 81-årsdag, et brev fra sin personlige lege der legen skryter av den tidligere presidentens «utmerkede» helse og hevder at han har gått ned en uspesifisert mengde vekt.

«Jeg er glad for å kunne rapportere at president Trumps generelle helse er utmerket. De fysiske undersøkelsene hans var godt innenfor normalområdet, og de kognitive undersøkelsene var eksepsjonelle», står det i brevet som er signert av Dr. Bruce Aronwald.

«Alle kardiovaskulære undersøkelser er normale, og alle screeningtester for kreft er negative. President Trump har redusert vekten sin gjennom et forbedret kosthold og fortsatt daglig fysisk aktivitet, samtidig som han har opprettholdt en streng timeplan», skriver legen videre.

Tilbakevendende tema

Aronwald sier han har gjennomført «flere omfattende undersøkelser» av Trump siden han forlot embetet, og at den siste fant sted 13. september.

Noen uker før legesjekken i september ble Trumps vekt oppgitt til å være på 97 kilo da han meldte seg for å bli arrestert i en sak der det hevdes at han urettmessig forsøkte å omgjøre valgresultatet i Georgia i 2020.

Trumps rapporterte vekt, som ble møtt med overraskelse, er omtrent 10 kilo lavere enn det som ble oppgitt i den siste helseundersøkelsen hans i Det hvite hus, skriver New York Post.

Både Joe Biden og Floridas guvernør Ron DeSantis har stilt spørsmål ved den tidligere presidentens kognitive evner etter en håndfull verbale tabber og andre uhell i valgkampen.

– Presidentvervet er ikke en jobb for noen som nærmer seg 80 år. Jeg tror at det er noe som har vist seg med Joe Biden. Tiden er ubeseiret. Donald Trump er ikke unntatt fra noe av dette, sa DeSantis i et intervju søndag.

– Jeg tror at når det gjelder en som meg, går jeg inn, jeg er i min beste alder, jeg går inn fra dag én. Jeg vil sitte i to perioder, levere store resultater og få landet i gang igjen. Det er det republikanske velgere vil se, fortsatte DeSantis.

Ron DeSantis, som håper å bli republikanernes presidentkandidat er 45 år gammel.

Grand old men

Skulle Trump bli gjenvalgt og sitte i alle fire årene, vil han gå forbi Biden som den eldste sittende øverstkommanderende i USAs historie.

Skulle Biden bli gjenvalgt og sitte hele sin andre periode, vil han være 86 år gammel når perioden er over.

Bidens fysiske rapport ble offentliggjort i februar og erklærte ham som en «sunn, sprek, 80 år gammel mann».

Presidentens lege, fastslo at Biden veier cirka 80 kilo og er 180 centimeter høy.

Legen bemerket at Biden lider av tilstander som gastroøsofageal refluks, ikke-valvulær atrieflimmer, «mild sensorisk perifer nevropati i føttene» og allergier.