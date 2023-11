Over 40.000 kvinner i den ukrainske hæren

NTB

Over 40.000 kvinner tjenestegjør i den ukrainske hæren i krigen mot russiske invasjonsstyrker, ifølge en rapport fra det ukrainske forsvarsdepartementet.

Det betyr at litt over 5 prosent av de ukrainske styrkene er kvinner. Rundt 5000 ukrainske kvinner er også direkte involvert i kamphandlingene, ifølge departementet.

En rapport fastslår at over 13.400 kvinner har fått status som deltakere i kampoperasjoner per dags dato. I tillegg framgår det at 41 prosent av de kvinnelige soldatene har barn og at over 2500 er alenemødre.

I 2014 var antallet ukrainske kvinner i hæren litt over 16.500, men ifølge forsvarsdepartementet har myndighetene siden opphevet alle restriksjoner på hvor kvinner kan tjenestegjøre i de ukrainske styrkene.

Ukraina har kjempet mot russiske styrker i nesten 21 måneder, etter den russiske invasjonen i full skala 24. februar i fjor.

