Russland med kraftige angrep ved Bakhmut

NTB

Russland trapper opp angrepene mot landsbyen Klisjtsjijivka ved Bakhmut, opplyser det ukrainske militæret. Ukraina gjenerobret landsbyen i september.

Den siste tiden har det vært svært blodige kamper i den lille byen Avdijivka utenfor Donetsk by, hvor Russland sakte har gjort fremgang. Nå melder ukrainske militærledere at Russland trapper opp angrepene mot Klisjtsjijivka, som ligger på et høydedrag utenfor Bakhmut, fem mil nord for Donetsk by.

– Russiske okkupantstyrker har brakt inn reservister og har gått til angrep, sier talsperson Volodymyr Fityo.

– Elleve angrep har blitt slått tilbake det siste døgnet. Fienden forsøker å fordrive våre menn fra forsvarsposisjonene rundt Klisjtsjijivka, sier han.

Selve Bakhmut tok Russland kontroll over i mai etter månedsvis med kraftige kamper. Da var byen nærmest jevnet med jorden.

Ukrainske styrker har ikke gjenerobret områdene de håpet på i motoffensiven som startet for fem måneder siden.

