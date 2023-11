Over 10.000 israelske soldater skal være på Gazastripen

NTB

Over 10.000 israelske soldater befinner seg på Gazastripen, ifølge IDF. 66 israelske soldater er så langt drept i kamper i enklaven.

Det israelske militæret (IDF) melder også om flere tilfeller der israelsk ildgivning har drept israelske soldater, ifølge Haaretz. De fleste tilfellene har skjedd i operasjoner med både artilleri og bakkestyrker.

Soldatene gjør stadig fremskritt i bakkeoperasjonen, blant annet i Zeitoun-området og i flyktningleiren Jabalia, ifølge IDF.

Ifølge Hamas er minst 13.300 drept i israelske angrep mot Gazastripen siden 7. oktober, over 5600 av dem barn. Over 31.000 er såret, hvorav 70 prosent er barn og kvinner. Over 6500 er savnet, blant dem 4400 kvinner og barn.