X saksøker organisasjon etter beskyldninger om antisemittisk innhold

Elon Musks X går til sak mot en organisasjon som hevder å ha avdekket at reklame for store selskaper er å finne side om side med antisemittisk innhold. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB

NTB

Elon Musks X går til sak mot organisasjonen Media Matters, som hevder de viser reklame for store selskaper side om side med antisemittisk innhold.

I søksmålet hevder X at Media Matters har «manipulert» det sosiale mediet for å få det til å fremstå som om X i utbredt grad viser reklamer side om side med innhold som promoterer antisemittiske holdninger. X var tidligere Twitter.

I forrige uke ble Musk beskyldt for å fremme antisemittisme også på et annet vis – ved å si seg enig i et innlegg som hevder at jøder sprer hat mot hvite.

I etterkant har flere store selskaper som Apple og IBM midlertidig stanset annonsering på X. En talsperson for Det hvite hus fordømte Musk for å ha sagt seg enig i budskapet.

Samme dag som søksmålet ble kjent, offentliggjorde USAs president at han har opprettet en profil på det konkurrerende sosiale mediet Threads.

X saksøker organisasjonen for ærekrenkelse. Musk har tidligere vært i klammeri med Media Matters.