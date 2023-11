Brigitte Macron åpner opp om forholdet til den tjuefire år yngre Emmanuel Macron

Paret har vært gift siden 2007.

Frankrikes president Emmanuel Macrons kone, Brigitte Macron, avslører at hun var engstelig for at han skulle «forelske seg i en på sin egen alder» etter at hun hadde begynt å jobbe på en ny skole.

– Hodet mitt var helt rotete. For meg var en så ung gutt ødeleggende, sier Brigitte Macron i et sjeldent intervju med Paris Match.

– Emmanuel måtte reise til Paris. Jeg sa til meg selv at han ville forelske seg i noen på sin egen alder. Det skjedde ikke, fortsetter hun.

Se arkiv-video: 101 år gammel dame til Merkel: Er du Macrons kone?:

Angst

Parets aldersforskjell, hun er 70 år og han 45, har vært et hett tema i lengre tid. Brigitte Macron tok opp aldersforskjellen i et intervju med Elle France i 2017, og sa til magasinet at «det er tider i livet der du må ta viktige valg».

– Selvfølgelig spiser vi frokost sammen, jeg med mine rynker og han med sin ungdom, men slik er det. Hvis jeg ikke hadde tatt det valget, ville jeg ha gått glipp av livet mitt. Jeg var lykkelig med barna mine, og samtidig følte jeg at jeg måtte leve ‘denne kjærligheten’, som Prevert pleide å si, for å være helt lykkelig, sa Brigitte til Elle den gangen.

De to møttes mens Brigitte underviste i drama på en katolsk skole i Amiens. Datteren hennes var Emmanuels klassekamerat, skriver New York Post.

I det nyeste intervjuet, kommer det frem at Brigitte Macron led av betydelig angst på grunn av aldersforskjellen, som til slutt førte til en skandale da det ble kjent at hun, en da 40 år gammel lærer, hadde hatt et forhold til sin 15 år gamle elev Emmanuel Macron.

I Frankrike er den seksuelle lavalderen 15 år.

«Tok meg god tid»

Emmanuels foreldre bestemte seg umiddelbart for å sende ham til en internatskole i Paris for resten av skolegangen, men det fikk ham ikke til å avstå fra forholdet til Brigitte.

Etter at Emmanuel reiste til Paris, sluttet Brigitte å undervise i drama og begynte i stedet å undervise i latin. Hun var gift, men var i flere år borte fra mannen sin. Hun skilte seg fra ham kort tid før hun giftet seg med Emmanuel.

Hun var også bekymret for hvordan forholdet til tenåringen ville påvirke barna hennes, som er på samme alder som Emmanuel. Brigitte forteller at hun ventet i ti år med å ta det endelige valget for å være sikker på at parets ekteskap ikke ville gjøre resten av familien dypt opprørt.

– Jeg tok meg god tid for ikke å ødelegge livene deres. Det tok ti år å få dem på rett kjøl. Du kan tenke deg hva de hørte. Men jeg ville ikke gå glipp av mitt eget liv, forteller Brigitte.

Da paret giftet seg i 2007, da Emmanuel var 29 år, sa han til sine tre stebarn: «Takk for at dere har akseptert oss, et ikke helt normalt par».