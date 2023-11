Ukrainsk skarpskytter hevdes å ha knust rekorden for lengste effektive skudd

En ukrainsk skarpskytter hevdes ha slått verdensrekorden da han skjøt og drepte en russisk soldat fra 3,8 kilometers hold. Kan være krigspropaganda, mener ekspert.

Den ukrainske skarpskytteren fra den ukrainske sikkerhetstjenesten (SBU) skal ha skutt den russiske soldaten med en anti-materiellrifle fra en avstand på 3,8 kilometer.

Det melder SBU til ukrainske medier, skriver Newsweek.

Hvis dette stemmer ble den gamle rekorden fra 2017 knust. Da skal en skarpskytter fra de kanadiske spesialstyrkene ha løsnet et effektivt skudd fra 3540 meters avstand.

– Verdensrekord

– SBU-skytteren satt en ny verdensrekord for et suksessfullt skudd. Han traff en russisk soldat fra en utrolig distanse, hevder SBUs pressekontakt.

Sikkerhetstjenesten delte en video fra siktet til skarpskytteren i det han skal ha slått den gamle rekorden med 260 meter.

– SBUs skarpskyttere forandrer reglene for verdens skarpskyting ved å demonstrere evnene til å jobbe effektivt fra fantastiske avstander, sier pressekontakten videre.

For at et skudd fra slike avstander skal treffe, må skytteren ta hensyn til vind, men også lufttemperatur og skytteren må ha brukt presise mattekunnskaper og riktig kombinasjon av våpen, kikkertsikte og ammunisjon.

Ukrainske skarpskytterlag fokuserer på å drepe russiske offiserer for å skape kaotiske tilstander i de russiske rekkene. Les mer Lukk

– Propaganda

Videoen er ikke uavhengig verifisert og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets Høgskole, oberstløytnant Geir Hågen Karlsen blir skeptisk når han får høre om rekorden.

– Jeg har aldri hørt om noen som har klart det på noe i nærheten av den avstanden. Det høres ekstremt langt ut, sier Hågen Karlsen.

Skarpskytteren skal ha brukt en materiellødeleggelsesrifle laget i Ukraina med kallenavnet «Lord of the Horizon».

– Opp igjennom historien har skarpskyttere gjerne blitt brukt i forbindelse med krigspropaganda. Gjerne med at de skal ha tatt livet av enorme mengder av fiender. Det er materiale som er godt egnet til propaganda, uten at jeg kan si det med sikkerhet, sier Geir Hågen Karlsen.

Verdifull rolle

Skarpskytterne spiller likevel en verdifull rolle i krigen. En svært viktig del av krigføringen er å ta ut enkeltsoldater, gjerne russiske offiserer, dersom de kommer på skuddhold. Med ett eller flere velrettede skudd kan skarpskyttere ta ut nøkkelpersonell på lang avstand.

– Skarpskyttere kan ikke vinne krigen alene, men et godt skudd kan endre en situasjon på et spesielt tidspunkt, sier en tidligere ukrainsk spesialsoldat som nå jobber som instruktør for skarpskyttere til Wallstreet Journal.

Å holde seg skjult er viktig for skarpskyttere. De skyter ikke bare fra avstand. De gjennomfører også rekognoseringsoppdrag hvor de innhenter informasjon om fiendens stillinger. Når de først skyter er det for å sjokkere og demoralisere fienden.