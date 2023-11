Prins Harry boikotter «The Crown» for å unngå smertefulle minner, ifølge kilder

Den nyeste sesongen av den populære serien har allerede fått kritikk.

Prins Harry nekter å se den nye sesongen av «The Crown», som blant annet handler om hans mor, prinsesse Dianas tragiske død, ifølge kilder.

Den siste sesongen av Netflix-suksessen skildrer Dianas siste dager i romansen med filmprodusenten Dodi Fayed frem til de omkom i en bilulykke i Paris 31. august 1997.

Den avdøde prinsessen fremstilles i enkelte scener som et spøkelse som snakker med eksmannen prins Charles og svigermoren dronning Elizabeth. Fayed dukker også opp som et spøkelse.

Harry blir i serien vekket i sengen og får beskjed om at moren er død, mens hans eldre bror, prins William, ser på. Serien viser også den siste samtalen mellom Diana og Harry, som var 12 år da hun døde.

– På grunn av det sensitive innholdet i de kommende episodene av «The Crown» har prins Harry forståelig nok bestemt seg for ikke å se denne sesongen, forteller en kilde til New York Post.

Millionavtale

Harry har ofte snakket om sorgen han opplevde etter tapet av moren, og hvordan hans mentale helse ble påvirket.

Det har også blitt stilt spørsmål ved hvordan Harry, som sammen med sin kone Meghan har en millionavtale med Netflix, kan samarbeide med strømmetjenesten i lys av «The Crown», skriver New York Post.

Men ifølge kilden er det er ingen vonde følelser overfor seriens skapere eller Netflix

Det har også kommet fram at Harry og Meghan «ikke ble konsultert av noen som er tilknyttet serien eller Netflix», og at de ikke fikk tilsendt handlingsforløp eller forhåndsepisoder til godkjenning eller diskusjon.

Harrys bror, William, har også gjort det klart overfor kilder at han ikke vil se «The Crown».

«Ikke interessert»

De fire første episodene av sesong seks av «The Crown» ble sluppet torsdag, og de resterende seks gis ut 14. desember.

Men serien har allerede fått kritikk.

Kongehusekspert Sally Bedell Smith skriver i britiske Daily Telegraph om en scene der Dodi frir til Diana den kvelden de døde: «Ingenting tyder på at Dodi faktisk fridde, selv om han kanskje hadde tenkt å gjøre det med ringen han kjøpte».

– Alle signalene Diana sendte i dagene før Dodi og Diana døde, viste at hun ikke var interessert i å gifte seg med Dodi, fortsetter Smith.

På samme måte sier Bedell Smith at det er feil at Charles måtte trygle foreldrene sine om en statsbegravelse for Diana, det var dronningen som innså behovet for en offentlig hyllest.

Det var dronningen som sendte et jetfly til Paris for å hente Dianas lik hjem, med Charles og Dianas søstre om bord.

Charles trengte ikke å trygle moren om å få på plass flyvningen.