Japan vil forhandle med houthiene om kapret skip

NTB

Japan vil forhandle med Houthi-militsen i Jemen som i helgen kapret et skip som eies av en av Israels rikeste menn.

– Japan kommuniserer med Israel og har i tillegg tatt direkte kontakt med houthiene og ber på det sterkeste Saudi-Arabia, Oman, Iran og andre land om å oppfordre houthiene til å frigi skipet og besetningsmedlemmene, sier utenriksminister Yoko Kamikawa.

En talsmann for houthiene opplyste søndag at det israelske lasteskipet Galaxy Leader var kapret. Dette skal ha skjedd 150 kilometer fra Jemens havneby Hodeida, nær kysten av Eritrea.

Det maritime sikkerhetsselskapet Ambrey opplyser at skipet eies av Ray Car Carriers. Selskapet ble grunnlagt at Abraham «Rami» Ungar, kjent som en av Israels rikeste menn. Det driftes av et japansk selskap.

Ungar sier til AP at han kjenner til hendelsen, men vil ikke kommentere saken før han får flere opplysninger om hva som er skjedd.