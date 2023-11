Organisasjon: Verdens rikeste prosent forurenser like mye som de fattigste to tredelene

NTB

Den rikeste prosenten av verdens befolkning står for like mye klimagassutslipp som de fattigste to tredelene, ifølge en rapport fra organisasjonen Oxfam.