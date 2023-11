USAs tidligere førstedame Rosalynn Carter er død

NTB

Tidligere førstedame Rosalynn Carter – som ektemannen Jimmy kalte en «forlengelse av meg selv» – er død. Hun ble 96 år gammel.

Dødsfallet kunngjøres bare to dager etter at Carter-familien opplyste at 96-åringen får hospicebehandling i sitt hjem sammen med mannen, USAs tidligere president Jimmy Carter (99).

Rosalynn Carter døde søndag i parets hjem i Plains i delstaten Georgia. Hun led av demens, og helsen hadde forverret seg de siste månedene.

– Hun døde fredfullt, med familien ved sin side, opplyser Carter-senteret.

Rosalynn Carter var ektemannens nærmeste rådgiver både under hans fire år som president og i de påfølgende 40 årene. De to var gift i over 77 år.

Demokraten Carter var USAs president fra 1977 til 1981. Året etter grunnla ekteparet Carter-senteret, og siden har de engasjert seg sterkt i arbeid for fred, menneskerettigheter og demokrati verden over.

Aktivist og bestevenn

Under Carters presidentperiode omtalte rådgiverne hans iblant Rosalynn som «medpresident».

– Rosalynn er min beste venn. Den perfekte forlengelsen av meg, sannsynligvis den mest innflytelsesrike personen i mitt liv, sa Jimmy Carter til sine medarbeidere i Det hvite hus.

Rosalynn Carter var stolt av å være en aktivistisk førstedame, og ingen tvilte på hennes innflytelse bak kulissene. Førstedamen beskrives som både lojal, medlidende og politisk kløktig. Da hennes rolle i en mye omtalt regjeringsrokade ble kjent, ble hun tvunget til å offentlig erklære følgende:

– Jeg styrer ikke regjeringen.

Savnet Washington

Mange av presidentens rådgivere mente at førstedamens politiske instinkter var bedre enn ektemannens. De sikret seg ofte hennes støtte til et prosjekt før de diskuterte det med presidenten selv. Hennes sterke vilje sto i kontrast til en blyg fremtoning og myk sørstatsdialekt – noe som fikk Washington-pressen til å gi henne kallenavnet «Stålmagnoliaen».

Ekteparet fortalte i senere år at Rosalynn alltid hadde vært den mest politisk anlagte av de to. Etter Jimmy Carters knusende nederlag ved valgurnene i 1980 var det kona, ikke ekspresidenten, som overveide et usannsynlig comeback. Mange år senere erkjente hun at hun savnet livet deres i Washington.

Biden kondolerer

Joe Biden sender kondolanser og sier at hun «inspirerte nasjonen».

– Hun var en forkjemper for likestilling og muligheter for kvinner og jenter, en foregangskvinne innenfor psykisk helse, sier presidenten i en uttalelse.

Tidligere president George W. Bush omtaler Rosalynn Carter som en sterk kvinne med mye verdighet.

– Vi slutter oss til våre medborgere og sender kondolanser til Jimmy Carter og familien, sier han og kona Laura i en uttalelse.

Også Donald Trump kondolerer. Hun fortjente nasjonens ære, skriver Trump.

Sendt til diktatorene

Jimmy Carter stolte så mye på kona at han i 1977, kort tid etter at han ble president, sendte Rosalynn Carter til Latin-Amerika. Oppdraget var å gi diktatorene der beskjed om at presidenten mente det han sa om at de som brøt menneskerettighetene, ikke ville få mer militær eller annen støtte fra USA.

Gjennom mannens politiske karriere var det mental helse og de eldres utfordringer som var Rosalynn Carters hjertesaker. Da nyhetsmediene ikke dekket disse sakene så mye som hun mente de fortjente, kritiserte hun journalistene for å bare skrive om «sexy saker».

Hospicebehandling

Jimmy Carter innledet hospicebehandling i februar i parets hjem i Plains i delstaten Georgia. Han er USAs lengstlevende president noensinne.

– Hun og president Carter tilbringer tid med hverandre og familien, het det i en uttalelse fra parets barnebarn Jason Carter da det fredag ble kjent at også Rosalynn var i hospicebehandling.

Hospice er en behandlingsform for kronisk syke eller døende pasienter i livets sluttfase.