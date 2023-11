Ekspert: Tre grunner til at Russland vil falle fra hverandre: – Det er uunngåelig

Vil Vladimir Putin lykkes med å utvide det russiske imperiet? Nei, mener ekspert. Tvert imot risikerer Russland å bli en betydelig redusert stormakt.

President Vladimir Putin har tidligere sammenlignet seg selv med Peter den store.

I en tale under 350-årsmarkeringen av den russiske tsarens fødselsdag, var budskapet «å ta tilbake territorium og forsvare seg selv». Da var det gått fire måneder etter at invasjonen startet.

I talen dro Putin paralleller med Peter den stores grunnlegging av St. Petersburg til den russiske okkupasjonen av ukrainsk jord.

– Hva var det han gjorde? Han tok det tilbake og befestet det. Det var det han gjorde. Og det kan virke som om også vi nå må ta tilbake og befeste, sa Putin i talen.

400.000 russiske soldater på ukrainsk jord

Etter snart 21 måneders krig står anslagsvis 400.000 russiske soldater dypt inne på ukrainsk territorium. Der har de tenkt til å bli i uoverskuelig fremtid. Talspersoner i Kreml har flere ganger uttalt at Ukraina ikke er et land, men tilhører Russland, og derfor må gjenerobres med makt.

Titusenvis av russiske soldater er drept i Ukraina.

Hittil har russerne okkupert store deler av Zaporizjzja, Kherson, Luthansk og Donetsk. Det har vært avholdt illegale valg, og innbyggere i de fire regionene blir russifisert mot sin vilje.

Fra før har Russland trukket i trådene og kriget med flere av sine naboland, som Tsjetsjenia og Georgia. I Moldova, Kasakhstan og andre land i samme region har Russland forsøkt å skaffe seg innflytelse og fremme pro-russiske interesser.

«Prøver å gjenskape det tidligere imperiet»

Alexander Motyl, professor i statsvitenskap ved Rutgers University-Newark i New Jersey, mener det er liten grunn til å tro at Putin vil klare å nå sine mål med sin «spesialoperasjon».

«Når vi ser på imperienes lange historie, er det slett ikke overraskende at dagens Russland har begynt på et prosjekt med re-imperialisering og et forsøk på å gjenskape så mye av det tidligere imperiet som det kan. Like lite overraskende vil det være at Russlands innsats vil mislykkes,» konkluderer professoren i en kronikk i Foreign Policy.

Alexander Motyl er en amerikansk historiker, statsviter, poet, forfatter, oversetter og kunstmaler. Han er spesialist på Ukraina, Russland og Sovjetunionen.

«Noen imperier faller fra hverandre plutselig»



I kronikken trekker han paralleller til andre imperier som har gått til grunne. Nå ser han skriften på veggen for Putins regime, som mer og mer ligner på et moderne diktatur. Han sier rett ut at Putins russiske imperium står foran et uunngåelig fall. Det er bare spørsmål om tid.

«På høyden av sin makt faller noen imperier plutselig og totalt fra hverandre, vanligvis som et resultat av katastrofer som river fra hverandre de formelle båndene mellom kjerne og periferi. Det keiserlige Russland, Wilhelmine-Tyskland og Sovjetunionen møtte alle denne skjebnen. Fram til øyeblikket av plutselig kollaps var de strukturelle og institusjonelle båndene mellom kjernen og periferien fortsatt levende», oppsummerer Alexander Motyl.

Ser likhetstrekk med Hitler og Lenin



Han ser også klare likhetstrekk Putin og diktatorene Lenin og Hitler, som begge forsøkte å gjenoppbygge imperiene i ruinene de kom til makten av. Nå tror han historien gjentar seg.

«I begge tilfeller hadde imperiets kollaps blitt fulgt av økonomisk kaos, et svakt demokrati uten legitimitet og mobilisering av radikale krefter, noe som ga makten til en autoritær leder som begynte å innlemme deler av det tidligere imperiet før han erklærte krig i full skala. Det er bare å forvente at Vladimir Putin ville gjøre det samme», skriver professoren.

Han lister opp minst tre faktorer som bør være til stede for å lykkes som imperie-bygger: En slagkraftig krigsmaskin, sterk økonomi og en effektiv regjering. Ifølge Alexander Motyl mangler Russland alt. Av samme grunn styrer Kreml mot utmattelse og nederlag, med en mulig statskollaps og regimeskifte i den andre enden.

«Vil bare forlenge en uunngåelig prosess og øke lidelsen»

Professoren avslutter sin dystre argumentasjonsrekke med å rette en advarende pekefinger mot Vestens vingling i støtten til Ukraina.

«Skulle Vesten fortsette å bremse militære leveranser – eller til og med redusere dem – vil det bare forlenge en uunngåelig prosess og øke lidelsen. Uansett, russisk re-imperialisering er skjebnebestemt til å mislykkes. Ettersom Putin har kastet alle sine ressurser og politiske kapital inn i krigen mot Ukraina, betyr det å stoppe ham der å stoppe ham og hans re-imperialiseringsprosjekt overalt», konstaterer Alexander Motyl.

Men selv om Ukraina og vesten skulle lykkes med å nedkjempe Russland, vil ikke det være ensbetydende med at Putin-regimet forsvinner over natten. Motyl mener det derfor er ingen grunn til å tro at Russlands imperiale ideologi vil gå mot en rask slutt, men at et langsiktig forfall er et mer realistisk scenario.