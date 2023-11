Nær 50 journalister drept i krigen mellom Israel og Hamas

NTB

Denne helgen ble tre journalister drept i Gaza. Til sammen er 48 journalister drept i krigen siden 7. oktober, ifølge Committee to Protect Journalists (CPJ).

En av de som ble drept i helgen, var Belal Jadallah. Han var en fremtredende journalist og styreleder i Press House-Palestine, en institusjon som Norge samarbeider med.

– Vi er sønderknust over å høre at vår kjære venn og forsvareren av pressefrihet, Belal Jadallah, fra Norges samarbeidspartner over lang tid, Press House-Gaza, er drept. Vi skal fortsette å jobbe for å fullbyrde Belals drøm om beskyttelse for alle journalister over alt, skriver Norges representasjonskontor i de palestinske selvstyreområdene i sosiale medier.

43 av journalistene som er drept så langt i krigen, er drept på Gazastripen. I tillegg er fire israelere og en libaneser drept.

– Journalister i regionen ofrer svært mye for å dekke denne hjerteskjærende konflikten, skriver CPJ i en uttalelse.

