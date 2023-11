Egeland: Øyner ikke langvarig våpenhvile, men vil be om det

Ødeleggelsene er enorme etter israelske angrep på Gazastripen, her fra Khan Younis lørdag. Foto: Fatima Shbair / AP /NTB

Flyktninghjelpens Jan Egeland vil mandag fremme krav om våpenhvile, fredssamtaler og tilgang for humanitær hjelp til Gaza, men ser det ikke skje med det første.

Generalsekretæren i Flyktninghjelpen er for tiden i Kairo, der han har møter med egyptiske myndigheter, egyptiske Røde Halvmåne og FN. Tema har vært både Sudan-krigen og Gaza-krisen.

Egeland har gjentatte ganger de siste seks ukene krevd våpenhvile mellom Hamas og Israel. Han har bedt om at partene møtes til fredssamtaler, at sivile liv beskyttes, og at humanitære organisasjoner sikres tilgang til områder der folk trenger nødhjelp.

– I morgen er vi eneste europeiske organisasjon som er med et i møte med president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan. Vi vil da be om det samme for Gaza, men det er dessverre ikke sannsynlig å få til en langvarig våpenhvile med det første, sier Jan Egeland til NTB.

Innleder samarbeid

I møtene med egyptisk Røde Halvmåne kom Flyktninghjelpen fram til en intensjonsavtale, et såkalt Memorandum of Understanding (MoU), om framtidig samarbeid for å hjelpe palestinere i Gaza og sudanske flyktninger i Egypt.

– Vi skal sette opp en større operasjon som retter seg mot begge landene, som begge grenser til Egypt, sier Egeland.

Sammen med Røde Halvmåne skal de forsøke å få hjelp inn i Gaza over grensebyen Rafah.

Nødboliger

Flyktninghjelpen koordinerer også organisasjonen som skal gi nødboliger i Gaza.

Gazastripen er blitt utsatt for nærmest vedvarende israelske luftangrep siden Hamas' terrorangrep mot Israel 7. oktober. Egeland anslår at omtrent halvparten av boligene i Gaza er blitt helt eller delvis ødelagt.

– Vi står overfor en av våre største utfordringer noensinne, med det enorme gjenoppbyggingsarbeidet som er nødvendig. Halvparten av barna har ikke en beboelig bolig å vende tilbake til, slik det er nå, sier Egeland, som sier de vil gå inn og evaluere og prioritere å gjenoppbygge boligene som er minst ødelagt.

Han sier ingenting kan rettferdiggjøre fortsatt krigføring og ødeleggelse midt i en sivilbefolkning og at en våpenhvile er det eneste som kan stanse nye tap av tusenvis av helt uskyldige liv.