UD setter opp nytt fly fra Kairo på mandag

NTB

Utenriksdepartementet setter mandag opp ytterligere et fly fra Kairo til Norge for norske borgere som har kommet seg ut fra Gaza.

– Jeg er veldig glad for at vi på lørdag klarte å bistå 112 norske borgere ut fra Gaza. Som et tilbud til disse setter vi igjen opp en flyging fra Kairo til Oslo, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding søndag kveld.

Flyet ventes å lande på Oslo lufthavn mandag kveld. I likhet med flyet som ble satt opp lørdag, vil også Norwegian stå for flygingen mandag.

Lørdag kveld landet det første flyet i Oslo med norske borgere fra Gaza. Rundt 80 norske borgere var om bord i dette flyet. UD opplyser at de er kjent med at noen har valgt å reise med kommersielle fly fra Kairo på egen hånd.

– Dette er mennesker som har vært gjennom ekstreme påkjenninger over mange uker. Vi vil derfor ha norsk helsepersonell på flyet, i tillegg til representanter fra UDs utrykningsenhet. Passasjerene vil bli møtt av et godt forberedt mottaksapparat når de ankommer Oslo mandag kveld, sier Barth Eide videre.