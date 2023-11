Putin skal delta på et virtuelt G20-møte

NTB

Russlands president Vladimir Putin skal onsdag delta på et virtuelt toppmøte i G20, melder statlige russiske medier.

Møtes holdes onsdag, melder nyhetsbyrået Ria Novosti og TV-kanalen Vesti søndag – begge statskontrollerte russiske medier.

Det kommer til å bli det første møtet på lenge som både Putin og vestlige ledere deltar på, skriver TV-verten Pavel Zarubin på Telegram.

Den russiske presidenten reiste ikke til de to forrige G20-møtene, som ble holdt i India i september og i Indonesia i fjor. I stedet deltok utenriksminister Sergej Lavrov.

Indias statsminister Narendra Modi publiserte lørdag en uttalelse der det sto at han onsdag skal lede et virtuelt toppmøte for G20-landene for å følge opp vedtakene fra møtet i september.

G20 består av verdens 19 største økonomier samt EU og AU.