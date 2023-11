Røde Halvmåne hentet 31 spedbarn ut av Gazas største sykehus

NTB

31 premature babyer er evakuert fra Shifa-sykehuset i Gaza by, som nå ligger midt i en krigssone. De ble hentet av Røde Halvmåne i samarbeid med FN.

Verdens helseorganisasjon (WHO) bekrefter søndag ettermiddag at spedbarna har kommet trygt fram til et sykehus sør i Gaza.

De ble søndag transportert sørover av ambulansepersonell fra palestinsk Røde Halvmåne, skriver hjelpeorganisasjonen på Facebook søndag.

Evakueringen var samordnet med Verdens helseorganisasjon og FNs nødhjelpskontor (OCHA).

En talsmann for Gazas helsedepartement, Ashraf al-Qedra, sier at barna er flyttet til et sykehus i Rafah helt i sør, og at de skal sendes til sykehus i Egypt sammen med familiene sine mandag.

Spedbarna har vært blant 291 pasienter som ikke kunne forlate sykehuset lørdag. Da forlot cirka 2500 pasienter, ansatte og fordrevne palestinere sykehuset til fots. Om lag 25 helsearbeidere ble også igjen på sykehuset for å ta vare på de gjenværende pasientene.

Tilstanden til spedbarna er blitt beskrevet som ekstremt kritisk av WHO, som har oppgitt at 32 spedbarn var igjen på sykehuset.

– En «dødssone»

Etter at et FN-team fikk besøke sykehuset i én time lørdag, ba WHO innstendig om en evakuering av de siste pasientene.

– Pasienter og helsepersonell som de snakket med, er redselslagne og frykter både for sin helse og sine liv, og de bønnfalt om en evakuering, skriver WHO i en uttalelse, der Shifa-sykehuset blir beskrevet som en «dødssone».

På sykehuset var det da fortsatt sårede pasienter med alvorlig infiserte sår og andre med lammelser som følge av skader i ryggraden.

Mangler alt

Israelske soldater rykket inn i bygninger på sykehuset onsdag. De siste dagene har ansatte og pasienter verken hatt tilgang til strøm eller medisiner.

Leger og øyenvitner har fortalt at det israelske militæret ga dem en times frist til å evakuere sykehuset, og at det skjedde mens israelske soldater fulgte evakueringen med våpen i hånd. Israel har på sin side hevdet at de kun etterkom en anmodning om å la folk få dra.

WHO bekrefter at militæret ga ordre om en evakuering, slik de også har gjort flere ganger tidligere.