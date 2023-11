Arabiske ministre til Kina for å få slutt på Gaza-krigen

Saudi-Arabias utenriksminister Faisal bin Farhan Al Saud på et møte med USAs utenriksminister Antony Blinken og andre utenriksministre i Amman i Jordan forrige helg. Foto: Jonathan Ernst / Pool photo via AP / NTB

NTB

Ministre fra arabiske og muslimske land reiser mandag til Kina – en reise de håper kan bidra til å få slutt på krigen på Gazastripen, ifølge saudisk minister.

Kina bekreftet søndag at ledende representanter for palestinske myndigheter og fire muslimske land kommer på besøk mandag og tirsdag.

I en uttalelse fra kinesisk UD heter det at Kina kommer til å ha grundige samtaler med delegasjonen for å bidra til en nedtrapping av den israelsk-palestinske konflikten, beskyttelse av sivile og for å sikre en rettferdig løsning på palestinerens sak.

Reisen ble først kunngjort av Saudi-Arabias utenriksminister.

– Det første stoppet er Kina. Deretter vil vi reise til andre hovedsteder for å overbringe et klart budskap om at en våpenhvile må kunngjøres umiddelbart, og at nødhjelp må slippes inn, sa prins Faisal bin Farhan i en uttalelse på X/Twitter tidligere søndag.

– Vi må jobbe for å få slutt på denne krisen og krigen mot Gaza så fort som mulig, sa han videre.