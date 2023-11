Tuastad ut mot Israels ambassadør: – Kan prege en hel generasjons oppfattelse av Israel

Midtøsten-ekspert Dag Henrik Tuastad advarer mot den israelske ambassadørens retorikk.

I et intervju med ABC Nyheter sammenligner den israelske ambassadøren, Avi Nir-Feldklein, gjentatte ganger Norges deltakelse i Afghanistan-krigen gjennom Nato-styrkene med Israels invasjon av Gaza.

– Vi beklager ethvert uskyldig liv som blir drept. Men dere gjorde det samme i Afghanistan. Langt borte fra deres brødre, sa Nir-Feldklein blant annet.

Forskjellig

Førstelektor i midtøstenstudier ved UiO, Dag Henrik Tuastad, peker på forskjeller mellom al-Qaida og Hamas. Han trekker frem at al-Qaidas sak ikke har global støtte.

Førstelektor i Midtøsten-studier ved UiO, Dag Henrik Tuastad. Les mer Lukk

– Men Hamas' sak har sin bakgrunn i den israelske okkupasjonen. Mange støtter palestinernes rett til en egen stat, og også rett til å gjøre motstand mot okkupasjon. Som en nasjonal motstandsbevegelse har ikke Hamas en agenda ut over kampen mot okkupasjonen. Det gjør Hamas vesensforskjellig fra al-Qaida, som er en global jihadistorganisasjon, sier Tuastad.

– Hamas har også en dypere forankring i det palestinske samfunnet enn al-Qaida noen gang har hatt noe sted, utdyper han.

Se video: – I strupen på journalisten: – Dere kan ikke faktaen!

Your browser doesn't support HTML5 video. I strupen på journalisten: – Dere kan ikke faktaen! Les mer Lukk

Kan skade på sikt

Dag Tuastad sier likevel det ikke finnes noen unnskyldning for volden Hamas har utøvd den siste tiden.

– Det er nok ingen oppegående mennesker som kan forsvare massakren 7. oktober. Samtidig er det slik at en krigsforbrytelse ikke legitimerer en annen. Ideen om å gjøre Hamas ansvarlig for bombingen av Gaza, tror jeg også det er veldig få som deler med den israelske ambassadøren, sier Tuastad.

Ambassadør Nir-Feldklein hevder at å avvikle Hamas vil komme det palestinske folk til gode. Dag Tuastad tror på sin side at Israels metoder for å få dette til kan skade Israels interesser på lang sikt.

– De fleste deler oppfattelsen av at massakren 7. oktober gjør det riktig å definere Hamas som en terrororganisasjon. Problemet for Israel er at selv om de fleste vil dele denne definisjonen, så vil mange oppfatte Israel som en stat som terrorbomber, sier Tuastad.

– Den manglende legitimiteten i måten å bruke bomber på i Gaza vil kunne bli et stort problem for Israel i fremtiden. Det som skjer nå fester seg i hodet til de som følger med på konflikten, og kan komme til å prege en hel generasjons oppfattelse av Israel, utdyper han.

Fortvilelsen sprer seg i flyktningleirer al-Maghazi etter et luftangrep rammet leiren. Les mer Lukk

Nazisammenligning

Den israelske ambassadøren får også spørsmål om hvor mange sivile liv Israel er villig til å akseptere – hvor langt de er villig til å gå.



– Hvor langt var de allierte villige til å gå for å bli kvitt nazistene? svarer Nir-Feldklein.

Dag Henrik Tuastad mener den eksistensielle retorikken ikke er tatt ut av løse luften og at terrorangrepet vekket liv i ideen om at noen vil utslette jødene.

– Selv om det kan oppfattes slik er sammenleggingen med nazistene sitt industrialiserte massemord like fullt problematisk, sier han imidlertid.

Hamas har mellom 15.000 og 20.000 soldater som står i mot en av verdens største hærer, ifølge Tuastad.

– Selv om Hamas var i stand til å gjennomføre terroraksjonen syvende oktober er deres kapasitet som en mus i forhold til Israel, sier han.

Dag Tuastad frykter for hva den israelske retorikken kan føre til.

– Hvis man definerer dem som nazister, er jo det nesten farlig. Hvor langt er man da villig til å gå for å utslette, ikke bare Hamas, men også sivile i Gaza, avslutter han.