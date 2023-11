George Santos brukte valgkampmidler på OnlyFans og botox

Representant George Santos i USA, brukte valgkampmidler på OnlyFans-abonnementer, Botox og spabehandlinger, bekrefter en ny etikkrapport fra Representantenes hus.

Den 35 år gamle republikaneren brukte penger som var ment å hjelpe ham med å bli valgt, til å unne seg selv goder via et «komplekst nett» av manøvrer, fastslår et etikkutvalg i Representantenes hus.

Det kanskje mest iøynefallende funnet i rapporten stammer fra oktober 2022, noen dager før Santos ble valgt til å representere New Yorks tredje distrikt.

På det tidspunktet sendte representanter fra selskapet «RedStone Strategies», der Santos hadde vært «administrerende direktør» siden januar, en e-post til to av Santos' bidragsytere og ba dem om penger.

Santos oppsøkte også en av giverne personlig, ifølge rapporten, og fortalte dem:

– Jeg trenger litt hjelp på utsiden til neste uke på TV. Kan jeg få gutta på utsiden til å ringe deg? Kan dere hjelpe meg?

Hver av giverne sendte 25.000 dollar til RedStone, men i stedet for å gå til TV-reklame, gikk pengene inn på Santos' bankkontoer, og ifølge komiteen ble de brukt til å «betale ned personlige kredittkortregninger og annen gjeld, foreta et kjøp på 4 127.80 dollar hos Hermes, og til kjøp på OnlyFans, Sephora, måltider og parkering».

Ifølge rapporten ble Santos betalt minst 200 000 dollar av «RedStone Strategies» i 2022.

Se video: I strupen på hverandre: – Du er avskum!

Your browser doesn't support HTML5 video. I strupen på hverandre: – Du er avskum!

Notert som botox

På et tidspunkt rettferdiggjorde den daværende kandidaten en betaling på 6000 dollar ved å si til en medhjelper: «Det er for annonser som vi skulle betale, men som jeg glemte».

«Før overføringen på 6000 dollar hadde Santos' personlige brukskonto en saldo på 136,93 dollar. Etter at pengene ble satt inn, ble det tatt ut 5 000 dollar og personlige kredittkortsaldoer ble betalt», heter det i rapporten.

Etterforskerne påpeker også at under Santos' mislykkede valgkamp i 2020 ble det foretatt et kjøp på 1500 dollar hos en skjønnhetssalong med et debetkort fra kampanjen.

«Denne utgiften ble ikke rapportert og ble notert som ‘botox’ i et regneark som ble levert av kampanjekasserer Nancy Marks i 2020», heter det i rapporten.

I februar 2021 betalte Santos-kampanjen 1029.30 dollar via PayPal til en estetiker knyttet til et spa i New York, og i juli 2022 betalte Santos 1400 dollar til et annet spa, som Marks også merket «Botox» i regnearkene sine.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

George Santos ble emosjonell når han snakker om situasjonen i Israel under en pause i et møte i Representantenes hus, 13. oktober 2023. Illustrasjonsfoto. Les mer Lukk

Kasinoglad

Etikkomiteen i Representantenes hus bemerket videre at Santos' kampanje i 2022 pådro seg «betydelige reiseutgifter til flyreiser, hotell, Uber og måltider».

Andre utgifter ble også bemerket som potensielt problematiske, blant annet 2 281.52 dollar på et feriested i Atlantic City i juli 2022, en periode da kalenderen til Santos stort sett var tom, skriver New York Post.

En tidligere medarbeider sa til etterforskerne at han «ikke husket noen form for pengeinnsamling eller valgkamp i Atlantic City», men at Santos hadde fortalt han at han likte å besøke kasinoer for å spille rulett, ofte sammen med mannen sin.

Etikk-komiteen sa videre at Santos hadde brukt 3332,81 dollar på en Airbnb, da kampanjekalenderen viste at han var «på Hamptons i helgen».

På et tidspunkt i desember 2021, da Santos fortalte medarbeiderne at han var på bryllupsreise, ble drosje- og hotellutgifter belastet kampanjens kredittkort, hevdes det i rapporten.

Falske lån

Santos hevder å ha lånt kampanjen sin rundt 800.000 dollar, rundt 8,7 millioner kroner i løpet av valgene i 2020 og 2022, ifølge tilsynsorganet for valgkampfinansiering i USA (FEC).

Underkomiteen for etikk i Representantenes hus konkluderte imidlertid med at «de fleste av de rapporterte personlige lånene faktisk ikke ble gitt eller oppgitt til FEC».

Komiteen sier at det ikke fantes bevis for at fem av de seks lånene som ble rapportert under Santos' 2020-kampanje, noen gang faktisk ble tatt opp.

Lånene bidro til å få kampanjens økonomiske situasjon til å se mye bedre ut enn den egentlig var. For eksempel rapporterte Santos i en innlevering 15. juli 2020 at han hadde 73.355,64 dollar, men ifølge rapporten hadde han sannsynligvis bare 13.761,88 dollar.

I løpet av 2022-kampanjen rapporterte Santos om tre store lån, men for to av dem, på henholdsvis 500.000 dollar og 80.000 dollar, fant panelet heller ikke bevis for at lånene var tatt opp.

Påtalemyndigheten i New York, som tiltalte Santos på 23 punkter, påpekte det angivelig falske lånet på 500.000 dollar.

De antok at det hjalp ham med å kvalifisere seg til et program som ville gi ham ekstra støtte fra det republikanske partiet.

Både påtalemyndigheten og etikk-etterforskerne hevder at Santos faktisk ikke hadde så mye penger på bankkontoen sin, men bare 8.000 dollar.

«Å, jeg tok opp lånet på 500.000 dollar», forsikret Santos denne måneden. «Jeg kan garantere dere at jeg har gitt de finansielle lånene til kampanjen min som er registrert».

Etterforskerne hevder videre at Santos ble «urettmessig tilbakebetalt for lån som ikke ble gitt», noe som betyr at de falske lånene angivelig ga ham en unnskyldning for å trekke penger fra kampanjekassen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

En plakat med informasjon om siktelsene George Santos står overfor. Illustrasjonsfoto. Les mer Lukk

Unnskyldninger

Santos gav mye av skylden på menneskelige feil, i tillegg til at kassereren Marks har opptrådt kritikkverdig.

Men etikketterforskerne var ikke overbevist og understreket at flere sier de tidligere ha sagt ifra om bekymringer om bokføringen til Santos.

«Underkomiteen lot seg ikke påvirke av representanten Santos' forsøk på å legge skylden på andre. Han var den som til syvende og sist tjente på det», heter det i rapporten.

Påtalemyndigheten hadde også anklaget Santos for å ha brukt donorenes kredittkort til personlige utgifter.

Da han ble spurt om dette, fortalte Santos at han planla å kompensere dem.

– Mye av dette skjedde i valgkampen vår. Og når folk sier: «Å, jeg ble belastet», vil vi refundere dem. Så vidt jeg vet, står det i rapportene, sa Santos.

Medlemmer av panelets etterforskningsutvalg brukte flere måneder på å finkjemme tusenvis av dokumenter og intervjue vitner for å etterforske Santos.

I etterkant av rapporten gikk Santos hardt ut mot panelet og beskyldte det for å være partisk, og han kunngjorde at han ikke lenger vil stille til gjenvalg.