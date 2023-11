«Djevelens komet» på vei mot Jorden

– Vi vet at det er stort. Vi vet at det er sjeldent, sier postdoktor ved Lowell Observatory i Flagstaff, Arizona, Teddy Kareta, om «The devil comet». (Foto: British Astronomical Association)

En gigantisk komet, på størrelse med to ganger verdens høyeste fjell, har kurs i retning vår planet.

Kometen har fått kallenavnet «Djevelens komet» på grunn av sitt karakteristiske utseende.

I sommer gjorde astronomer nye oppdagelser av kometen. Det viste seg at den hadde flere utstikkende «horn», og ble derfor sammenlignet med romskipet Millennium Falcon i Star Wars-filmene.

Det er kometens gass- og støvhaler. som er formet som to lysende horn, som har gitt planeten det diabolske navnet.

– Vi vet at det er stort. Vi vet at det er sjeldent

Ifølge forskere er kometen like stor som to Mount Everest-fjell til sammen. I tillegg har den en aktiv isvulkan på overflaten.

– Vi vet at det er stort. Vi vet at det er en ytterside. Vi vet at det er sjeldent, sier postdoktor ved Lowell Observatory i Flagstaff, Arizona, Teddy Kareta, til Business Insider.

Kometen er massiv sammenlignet med andre ildkuler. Om få måneder vil det være mulig å observere den.

– Du kan se den med det blotte øyet eller med kikkert

Til tross for sin skremmende bane i retning Jorden, mener forskerne det ikke er risiko for at den vil kollidere med vår egen planet.

– Den kan være lyssterk nok til at du kan se med det blotte øyet eller med kikkert, men det er ikke fordi det kommer til å være veldig nært, sier Kareta til Fox News. Han mener kometenes bane ikke innebærer noen trussel mot menneskeheten.

Kometen vil være på sitt sterkeste i midten av april. Da vil avstanden til Jorden være omtrent 232 millioner kilometer.

Dukker opp hvert 71. år



Forskere har brukt navnet Kometen 12P/Pons-Brooks om «Djevelens komet». Den ble første gang observert i 1812 av kometjegeren Jean-Louis Pons. Senere har kometen vært et tilbakevendende himmelfenomen.

I 1884 dukket den opp igjen. Da lagde den amerikanske astronomen Edward Emerson Barnard en skisse av kometen.

Siden den gang har planeten vært synlig hvert 70.år. I 1954 dukket den opp igjen. Ifølge enkelte astronomer kan kometen ha blitt observert så tidlig som i 1385, skriver Astronomy.com.

Målt ut i fra kometens lysstyrke, antas det at kometen kan ha en diameter på 30 kilometer.

Gass- og støvsky kan forklare hornene



Astronomer er ikke helt sikre på hva som forårsaker hornene, men de tror det kan skyldes at kometen spyr ut gass og støv ujevnt. Dersom ett område av overflaten ikke berøres av dette, kan denne delen av kometen forbli mørk mens områdene på hver side av den er lyse. Det kan forklare det karakteristiske lys-fenomenet.

Ifølge « The British Astronomical Association» er det bare 20 av alle de hittil registrerte kometene som har en aktiv isvulkan på overflaten.

Kalde vulkan-kometer inneholder en blanding av is, støv og gass kjent som kryomagma, og er omgitt av gass som lekker ut fra innsiden, ifølge Live Science.

Kometkjerner er svakt sammenholdte samlinger av is, støv og mindre steinpartikler, og varierer i størrelse fra cirka 100 meter til 30 kilometer.

– Kometen lyser veldig sterkt og raskt, og forsvinner

Når kometen nærmer seg Jorden vil det være begrenset hvor lang tid den vil være innen synsvidden uten teleskop som kan brukes til observasjoner av planeter, galakser og andre himmellegemer.

– Kometen lyser veldig sterkt og raskt, og forsvinner deretter på en måte tilbake til lysstyrken den hadde før. Lyset er virkelig veldig stort. Det er dette som gjør denne kometen så interessant for forskere, forklarer forsker Teddy Kareta til New York Post.

Men avstanden til kometen vil, ifølge forskerne, ikke utgjøre en trussel. Den vil aldri krysse jordens bane, og det skal ikke være fare for et direkte sammenstøt.