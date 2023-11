Kometer kan levere livgivende molekyler til fjerne planeter, ifølge forskere

Kometer kan ha spilt en viktig rolle i å bringe liv til jorden, og nå har forskere oppdaget at kometene kan gjøre det samme for andre, fjerne planeter.

For at en planet skal kunne opprettholde liv, må den ha organisk materiale bygget opp av grunnstoffene karbon, hydrogen, nitrogen, oksygen, fosfor og svovel.

Disse grunnstoffene kombineres for å skape de organiske molekylene som er avgjørende for livet på jorden, og potensielt også på andre planeter.

Det store spørsmålet er hvordan disse grunnstoffene ender opp med å bli fraktet til planetene.

Forskere vet allerede at kometer inneholder en rekke molekyler som er avgjørende for liv. Men de kan bare levere disse molekylene under visse forutsetninger.

I den nye forskningen, som er publisert i «Proceedings of the Royal Society», forklarer forskerne at for å kunne levere organisk materiale til eksoplaneter, planeter utenfor solsystemet vårt, må kometene bevege seg i lav hastighet.

Ellers vil høy hastighet ødelegge disse viktige molekylene, heter det i studien.

«Lærer stadig mer»

Det mest sannsynlige stedet der kometer kan bevege seg med lav nok hastighet til å bevare de livgivende molekylene, er i et system der planetene går i tette baner rundt hverandre. I slike systemer kan kometen passere sakte gjennom ulike planeters baner, skriver Newsweek.

I disse lave hastighetene kan kometen så treffe en planets overflate og levere byggesteinene for liv.

– Vi lærer stadig mer om atmosfæren på eksoplaneter, så vi ville se om det finnes planeter der komplekse molekyler også kan leveres av kometer. Det er mulig at molekylene som førte til liv på jorden kom fra kometer, så det samme kan gjelde for planeter andre steder i galaksen, sier førsteforfatter Richard Anslow fra Institutt for Astronomi ved Universitetet i Cambridge i Storbritannia.

Forskerne brukte matematiske modelleringsteknikker for å analysere sannsynligheten for slike hendelser.

Jakten på utenomjordisk liv

De fant ut at for at dette skal inntreffe for planeter som går i bane rundt en stjerne som ligner på solen, må de ha en lav masse. Og bare når «kometpasseringene» skjedde mange nok ganger, ville den bli langsom nok til å sende de livgivende molekylene videre.

– Vi ønsket å teste teoriene våre på planeter som ligner på vår egen, ettersom jorden foreløpig er vårt eneste eksempel på en planet som støtter liv. Hva slags kometer, og med hvilken hastighet, kunne levere intakte prebiotiske molekyler? I disse tettpakkede systemene har hver planet mulighet til å samhandle med og fange en komet. Det er mulig at det er denne mekanismen som gjør at prebiotiske molekyler havner på planetene.

Prebiotiske molekyler inneholder de kjemiske grunnstoffene som er nødvendige for liv.

Funnene kan på sikt hjelpe forskerne i jakten på utenomjordisk liv. Astronomene er langt fra den oppdagelsen, men hvert nytt funn av livgivende molekyler fører dem et skritt nærmere.

– Det er spennende at vi kan begynne å identifisere den typen systemer vi kan bruke til å teste ulike opprinnelsesscenarier. Det er en ny måte å se på det store arbeidet som allerede er gjort på jorden. Hvilke molekylære veier førte til det enorme mangfoldet av liv vi ser rundt oss? Finnes det andre planeter der de samme veiene finnes?, sier Anslow.

– Det er en spennende tid å kunne kombinere fremskritt innen astronomi og kjemi for å studere noen av de mest grunnleggende spørsmålene av alle, fortsetter han.