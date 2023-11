Rich Moore (71) var savnet i seks uker: Funnet død i Colorado – hunden levde

Rich Moore (71) var på tur sammen med Jack Russell-terrieren «Finney» i Colorado-fjellene da han forsvant sporløst. Til tross for at store letemannskaper ble satt inn i søket etter mannen, ble han ikke funnet før seks uker senere. Da var han død. (Foto:Facebook)

Da letemannskapene oppdaget den savnede turgåeren fant de 71-åringens hund i live. Den satt fortsatt trofast ved eierens side.

– Vi søkte fra rett under fjelltoppen og rett vestover, søkte nedover fjellet mot der bilen hans var parkert. Det var så bratt at vi ble fløyet inn med helikopter, skriver redningstjenesten Taos Search and rescue, som deltok under letingen, skriver US Today.

71 år gamle Rich Moore ble meldt savnet etter en fjelltur 19. august. Først seks uker senere ble han funnet omkommet i Blackhead Peak i Colorado.

Blackhead Peak har fjell i opp mot 4.000 meters høyde, og ligger på den vestlige grensen til South San Juan Wilderness i Archuleta County.

Jack Russell-terrier ventet på hjelp

Moore, som var hjemmehørende i Pagosa Springs i Colorado, var på tur sammen med Jack Russell-terrieren «Finney» da han forsvant sporløst. Til tross for at store letemannskaper ble satt inn i søket etter mannen, ble han ikke funnet.

30. oktober markerte hunder, som deltok i søket, på stedet der turgåeren lå død. Ved siden av satt den lille hunden og ventet på hjelp.

«Mannen ble funnet om lag fire kilometer øst for fjelltoppen fra der vi ble satt inn», skriver redningstjenesten Taos Search and Rescue.

Tre lignende saker på ett år

71-åringen ble funnet om lag fire kilometer øst for fjelltoppen der det siste søket ble satt inn.

Ifølge CBS News er det tredje gang en hund er funnet i live ved siden av en død turgåer siden i fjor.

I mai 2022 ble en labrador funnet liggende ved siden av 74 år gammel mann i Arizona, som også omkom under en fottur.

Lykkelig gjenforent med familien

Måneden før ble en savnet 29 år gammel turgåer funnet død i Los Angeles Griffith Park, også han med hunden ved sin side.

Etter at Jack Russell-terrieren «Finney» ble funnet, ble den umiddelbart sendt til veterinær, skriver Fox News. Hunden ble senere lykkelig gjenforent med familien.

Dødsårsaken til Rich Moore er ennå ikke fastslått.

