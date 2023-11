Dommer i New York avslo Trumps krav å gjøre rettssak ugyldig

Donald Trump i retten i New York tidligere i år. Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP / NTB

NTB

Tidligere president Donald Trump ble ikke hørt med sitt krav om å gjøre en sivil rettssak mot ham i New York ugyldig.

Trump har anklaget dommeren i saken der statsadvokaten i delstaten New York, demokraten Letitia James, for å være politisk partisk.

En dommer på Manhattan kom fredag med sin avgjørelse. Dommer Arthur Engoron uttaler at han er ikke kan la Trump få gjort rettssaken ugyldig fordi kravet er «helt uten hold».

– Som ventet avslo retten i dag å ta ansvar for sin unnlatenhet med å lede denne saken på en upartisk måte, uttaler Alina Habba, en av Trumps advokater.

Hun lover fortsatt kamp om spørsmålet.

Det er delstaten New York som har gått til sivil sak mot ekspresidenten. Anklagene går ut på at regnskapsførselen i Trump-eide selskaper er blitt gjort på en måte som blåste opp verdien på selskapene slik at det ble lettere å få lån.

Søksmålet i New York er bare en av mange juridiske floker for USAs forrige president som også vil bli den neste presidenten. Foreløpig leder han klart over de andre kandidatene i den republikanske nominasjonskampen.