Påtalemyndigheten vil ha Trump-rettssak i Georgia fra 5. august

Donald Trump under et valgkamparrangement i slutten av juli i byen Erie i Pennsylvania. Foto: Sue Ogrocki / AP / NTB

NTB

Påtalemyndigheten vil ha tidligere president Donald Trump for retten fra 5. august i saken der han er tiltalt for valgpåvirkning i delstaten Georgia.

Det er bare måneder før presidentvalget 5. november.

Tidligere har aktor Fani Willis opplyst at saken kanskje ikke vil avsluttes før sent i 2024 eller tidlig i 2025. Det kan bety at Trump allerede kan være president før rettssaken avsluttes.

Trump motsetter seg startdatoen, ifølge rettsdokumenter sendt inn sent fredag, samme dag som forslaget ble kjent.

Det er opp til dommer Scott McAfee å avgjøre spørsmålet.

19 tiltalte

Trump og 18 tidligere medarbeidere er tiltalt for å ha forsøkt å manipulere valgresultatet og dermed underkjenne valget av Joe Biden i november 2020.

Fire medtiltalte, inkludert tre advokater som jobbet for Trump eller hans kampanje i 2020, har så langt erkjent straffskyld for mindre anklager.

Trump og de gjenværende tiltalte har nektet straffskyld.

Det republikanske partiet skal velge sin presidentkandidat i juli, etter måneder med nominasjonskamper. Trump leder med stor margin på meningsmålingene.

Dommer slår fast at Trump bidro til opprør

I delstaten Colorado har en dommer avgjort at Donald Trump får stille til valg. Det var en gruppe velgere som brakte saken inn for retten. De mente han ikke skulle få stille til valg for påstått opprørsvirksomhet i forbindelse med stormingen av Kongressen 6. januar 2021 gjennom sine oppfordringer.

Avgjørelsen er en seier for Trump. Men dommer Sarah Wallace slår fast at hans «atferd og utsagn var den reelle bakgrunnen for og en vesentlig medvirkende årsak» til angrepet på USA nasjonalforsamling.

Saken i Colorado ses på som en prøvesak for mer omfattende forsøk på å få diskvalifisert Trump fra valget. Den har basis i grunnloven, som forbyr folk som har deltatt i opprørsvirksomhet, å ha verv på føderalt nivå.

Avgjørelsen blir trolig anket.