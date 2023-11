Luftforurensingen i Sentral-Asia øker: – Hjelper ikke å holde seg innendørs

7. november 2023: En mor gir barnet sitt et forstøvingsrør for å lindre pustebesværet, ved Chacha Nehru Bal barnehospital, New Delhi. Ifølge UNICEF er barn ekstra utsatt for sykdommer av luftforurensing.

Indias hovedstad, New Delhi, blir jevnlig rangert som den farligste luften i verden. Nå kommer vinteren – og luften blir verre.

Flere byer i Sentral-Asia tar omfattende grep for å verne om befolkningens helse etter at luftforurensingen øker.

I flere områder, deriblant India, Pakistan og Bangladesh, er luftkvaliteten så dårlig at det blir ansett som farlig. Dette viser blant annet målinger fra den sveitsiske flysporingsselskapet IQ Air, som bruker luftkvalitet-indeksen.

Luftkvalitetsindeksen (AQI) Luftkvalitetsinndeksen måler hvor god eller dårlig kvalitet luften har. Den måler åtte typer miljøgifter i luften – inkludert finpartikler, ozon og svoveldioksid.

Indeksen bruker både tall og fargekategorier. Grønt (0-50) – God

Gult (50-100) – Moderat

Oransje (100-150) – Usunn for sensitive grupper

Rød (150-200) – Usunn

Lilla (200-300) – Svært helseskadelig

Fiolett (300+) – Farlig Indeksen oppdateres jevnlig og globalt gjennom dagen, men Delhi i India ligger stort sett i toppen av listen over byene med dårligst luftkvalitet. I skrivende stund har byen den beryktede førsteplassen, foran Lahore og Dubai. Se IQAir for oppdaterte tall.

– Uansett hvor du ser er det giftig smog

Ifølge UNICEF er har luftforurensing en direkte tilknytning til alvorlige helseplager og flere dødelige sykdommer, som bronkitt, slag og lungekreft. Barn er ekstra sårbare.

Storbyen Dehli og New Dehli, Indias hovedstad, er en av byene som rammes hardest. De siste ukene oversvømmes akuttmottakene av barn med pustevansker, meldte France24 via AFP.

– Uansett hvor du ser er det giftig smog, sier mor Julie Tiwari til AFP, med barnet sitt i fanget.

Indias høyesterett pekte på Delhis kvelende luft, og omtalte det som «et mord på våre unge».

De siste ukene har akuttmottakene i New Delhi og Delhi blitt oversvømt av barn med pustevansker. Luftkvaliteten i området regnes for tiden som den dårligste i verden. Les mer Lukk

Forsøker med tiltak

På søndag ble lysfestivalen Divali feiret over hele India.

Divali i New Delhi, 12. november. Det er vanlig å feire med fyrverkeri, men myndighetene fraråder dette i år på grunn av ekstrem luftforurensing. Les mer Lukk

Det ble meldt om en bedring i helgen grunnet et regnskyll på fredag. Mandag 13. november ble AQI i Dehli målt til rundt 445, hvor noen områder nådde opp til verdier på 520.

Det er delte meninger hvorvidt fyrverkeri hadde mye å si for luftkvaliteten, ifølge BBC.

Det er vanlig å feire med fyrverkeri, noe Delhi-myndighetene har forbudt av miljøhensyn. Ifølge BBC skal det likevel være lite håndhevelse av regelen.

Myndighetene har i det siste forsøkt med flere tiltak for å beskytte hovedstadens innbyggere.

Noen av disse er nedstengning av skoler, stanse bygging og forby dieseldrevne kjøretøy inn til byen, melder AFP.

Det hjelper ikke nødvendigvis å holde seg innendørs.

– Jeg prøver å holde dørene og vinduene lukket så mye som mulig. Men det er som å puste inn gift hele tiden. Jeg føler meg så hjelpeløs, sier Tiwari til AFP.

Flere land rammes

Innbyggerne i New Dehli er ikke de eneste som kjenner på pustebesvær. Disen av forurensing strekker seg utover Indias landegrenser.

Blant annet har Pakistans nest største by, Lahore, med over 13 millioner innbyggere, gått for nedstengning. Skoler, parker, kjøpesentre og kontorer må stå tomme til situasjonen bedrer seg, ifølge CNN.

Dette fulgte etter at myndighetene i Punjab-provinsen erklærte en «miljø- og helsekrise» i Lahore – i tillegg til byene Gujranwala og Hafizabad. Dette utgjør mer enn 15 millioner innbyggere.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Barna i Lahore i Pakistan må bruke munnbind på skolen grunnet den forurensede luften, etter ordre fra styresmaktene i Punjab-provinsen. Den giftige skodden har flyttet seg helt fra India og rammer mange millioner mennesker. Les mer Lukk

– Ferdselen til og fra disse områdene med offentlig og privat transport, skal begrenses, sa Moshin Naqvi, fungerende sjefsminister i Punjab, iforrige uke.

Dårligere på vinteren

Det er flere grunner til at luftkvaliteten i Sentral-Asia for tiden blir dårligere.

Industri- og kjøretøyutslipp bidrar til forurensing året rundt. Mot slutten av året forverres imidlertid situasjonen da millioner av bønder brenner åkrene sine etter å ha høstet risavlingen.

Røykskyen sprer seg. Den kalde temperaturen har fanget opp forurensningspartiklene, og har skapt en giftig dis som spres over store landområder, blant annet India, Pakistan og Bangladesh, skriver CNN.

Hvert år brenner millioner av bønder åkrene sine for å fjerne restene fra forrige avling, og gjøre klar til neste. Denne delen av prosessen bidrar til enda høyere luftforurensing. Bildet er fra 2018. – Vi ser noe liknende hvert år, sier atmosfærisk kjemiker Vinayak Sinha. Les mer Lukk

Ifølge Vinayak Sinha, atmosfærisk kjemiker ved Indian Institute of Science Education and Research, har forholdene i atmosfæren i etterkant av monsunen mye å si. Nedbør og vind, som renser forurensingen ut av luften, opphører. Det melder Nature.

– Vi ser noe liknende hvert år, sier Sinha til Nature.

Må bli en prioritet

I skrivende stund er India det mest folkerike landet i verden, med 1,4 milliarder innbyggere.





Ifølge en studie fra 2021 fra Energy Policy Institute ved University of Chicago (EPIC), omringes hver eneste innbygger årlig av et gjennomsnittlig forurensingsnivå som overstiger retningslinjene fra Verdens Helseorganisasjon. For Delhi-innbyggerne kan dårlig luft redusere levetiden med ni år. Det skriver BBC.





Selv om forurensningsnivået er påvirket av sesongen, bør ren luft prioriteres av myndighetene året rundt. Det sier Karthik Ganesan, policy-forsker ved Council on Energy Environment and Water, New Delhi, ifølge Nature.

Han nevner blant annet forbedring av offentlig transport og avfallsinnsamling, samt å bedre folks tilgang til rent drivstoff til matlaging og oppbevaring, som eksempler.

– Vi kan ikke se på problemet i løpet av bare seks uker, hvert år, mener Ganesan.