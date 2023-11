Elon Musk anklages for antisemittisme

Elon Musk har tidligere blitt anklaget for antisemittiske utsagn. Dette har han fornektet – og kalt det ytringsfrihet. Nå står han i hardt vær igjen, etter å ha påpekt rasismeanklager mot jødiske samfunn som «den faktiske sannheten».

X-lederen og Tesla-gründeren får skyllebøtte etter utsagn om jødiske samfunn. Nå anklager også Det hvite hus Elon Musk for å spre antisemittisme.

«Jeg ber Elon Musk om å trekke seg», sa Facebook-medgründer Dustin Moskovitz på Threads på onsdag. Det melder Business Insider.

Da Musk besvarte et antisemittisk innlegg på X, ble reaksjonene mange.

Fredag ettermiddag toppet kritikken seg, da også administrasjonen til USAs president Joe Biden anklaget Musk for antisemittisme.

Talsmann Andrew Bates i Det hvite hus sier det er «uakseptabelt å gjenta skrekkelige løgner».

Tidligere fredag ble det kjent at både EU-kommisjonen og IT-giganten IBM vil slutte å annonsere på X. Begge viste til hatefulle uttalelser på meldingstjenesten i sine begrunnelser.

Det hele startet i en X-tråd om antisemittisme og hat. En bruker svarer: «Jødiske samfunn presser en slik dialektisk hat mot hvite som de selv hevder å ønske at folk skal slutte å bruke mot dem».

Videre står det i innlegget at vedkommende er «dypt uinteressert i å gi den minste dritt nå om den vestlige jødiske befolkningen erkjenner at de ikke blir likt».

Til det svarer Elon Musk: «Du sier virkelig sannheten».

Kritikken hagler

Elon Musk er i skrivende stund verdens rikeste person og har en styrende hånd i seks toppbedrifter, enten som grunnlegger eller leder. Noen av disse er X, Tesla, SpaceX og xAI.

Dustin Moskovitz grunnla Facebook med Mark Zuckerberg. Etter å ha gått hardt ut mot Musk på onsdag, fulgte han opp sitt eget utsagn og skrev at han burde trekke seg «(fra alt)».

Dustin Moskovitz er medgrunnlegger av Facebook, sammen med Mark Zuckerberg. Onsdag gikk han hardt ut mot X-leder Elon Musk, og ba han om å trekke seg. Les mer Lukk

Kritikken stoppet ikke der, og flere topp-profiler i tech-bransjen går ut mot Musk. Til og med noen fra hans egne selskaper.

«Mottar en flom av meldinger fra kunder som vil frastå fra Tesla og alt som har med Elon Musk å gjøre», skriver Tesla-investor Ross Gerber på X.

«Mange selger også bilene sine. Hva gjør han med Tesla-merket???!!?!?»

Elon Musk er administrerende direktør og grunnlegger av Tesla, produsent av el-biler, solcellepaneler og batteripakker, i tillegg til programvare. Her presenterer Musk modellen Cybertruck i 2019. Les mer Lukk

Gerber går også så langt som å true med å erstatte Y-modellen sin med en Rivian.

Grunnlegger av AI-appen Wavelength, Marc Bodnick skrev på X: «Elons antisemittisme er fortsatt sjokkerende».

Derimot har Musk noe støtte å få. Ben Shapiro, konservativ politisk kommentator og talkshow-vert, kommenterte X-innlegget i sitt eget program, der han er enig i «sannheten» som innlegget sier.

– Det er sant. Åpenbart har enkelte jødiske organisasjoner kjøpt seg inn og promotert Diversity, Equity and Inclusion, som er forkastelige forvrengninger av «Den amerikanske drømmen», sier Shapiro.

– Ingen hater DEI (Inkluderende og mangfoldige retningslinjer utført i praksis, journ. anm) som meg.

Konservativ politisk kommentator Ben Shapiro forsvarer Elon Musk sine utsagn i sitt eget talkshow The Ben Shapiro Show, på DailyWire+ Les mer Lukk

I strupen på organisasjon

Anti-Defamation League (ADL) er en amerikansk frivillig organisasjon, men internasjonalt rettet. Ifølge ADL jobber de for å bekjempe antisemittisme og bigotteri, og forsvare demokratiske idealer og borgerrettigheter, med et pro-israelsk syn.

Dagen etter tirsdagens utsagn tok Elon Musk opp sin egen tråd igjen. Han gikk hardt ut mot ADL og anklaget dem for å «angripe flertallet i Vesten på urettferdig vis».

«Si hva du vil om ADL, men ikke generaliser det jødiske samfunnet», skriver en bruker i tråden».

«Du har rett i at dette ikke gjelder alle jødiske samfunn, men det gjelder heller ikke bare ADL», svarer Elon Musk tilbake.

Dette er ikke første gang Musk og ADLs fronter møtes.

I september dokumenterte ADL at de hadde sett en økning i hatefulle ytringer på X etter at Elon Musk ble leder i 2022. Musk nektet så for å være antisemittisk og skal ifølge Business Insider ha truet ADL med søksmål.

Antisemittisme

Etter at krigen mellom Israel og Hamas brøt ut 7. oktober, og til 23. oktober, var antall meldinger om antisemittiske handlinger nesten femdoblet i USA, ifølge ADL.

ADL-leder Jonathan Greenblatt svarte Musk på X: «I en tid der antisemittisme eksploderer i Amerika og sprer seg i verden, er det udiskutabelt farlig å bruke innflytelsen sin til å fastslå og fremme antisemittiske teorier».

Tidligere har Greenblatt kalt X-lederens oppførsel for «farlig og dypt uansvarlig».

CNN-anker og forfatter Jake Tapper tok også del i debatten, og skrev på Threads at Musk «fremmet unyansert antisemittisme i en tid med økende antisemittisme og vold mot jøder.»