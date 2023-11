Israels forsvarssjef varsler utvidelse av bakkeoperasjoner på Gaza

NTB

Israel varsler at de vil utvide bakkeoperasjonene til «andre områder». Det er bekymring for både sult og sykdom, og svært lite informasjon slipper ut av Gaza.

– Vi er nære på å nedkjempe militære styrker nord på Gazastripen, sa Israels forsvarssjef Herzi Halevi da han besøkte soldater på Gazastripen fredag.

Halevi sa også at de vil fortsette til «andre områder».

Han sa i tillegg at lederne for Hamas må elimineres systematisk og at Israel derfor vil rette operasjonene sine mot flere og flere områder.

Telenettet nede

Bakkeoperasjonene til Gaza har så langt vært konsentrert nord på Gazastripen, men eksperter mener det er en mulighet for at oppmerksomheten nå vil rettes mot sør.

Samtidig melder palestinske myndigheter at det fremdeles er rundt 800.000 mennesker som oppholder seg nord på Gazastripen.

Internett og telefonlinjer er fremdeles nede i Gaza, noe som gjør at svært lite informasjon slipper ut. Samtidig hindrer det kommunikasjonen innad blant Gazas 2,3 millioner innbyggere.

Dette lammer også koordineringen av nødhjelp, som hjelpeorganisasjoner sier at de allerede slet med å få inn på grunn av mangelen på drivstoff.

Fredag melder imidlertid en anonym kilde til nyhetsbyrået Reuters at israelske myndigheter vil begynne å slippe inn to tankbiler med drivstoff til Gaza daglig.

Ifølge kilden vil drivstoffet gi «minimal» støtte til vann- og avløpssystemene i Gaza for å hindre epidemier.

Frykter sult og sykdom

Verdens helseorganisasjon (WHO) er svært bekymret for spredning av sykdom på Gazastripen.

Richard Peeperkorn, WHOs representant i de okkuperte palestinske områdene, sier at det har blitt registrert mer enn 70.000 tilfeller av luftveisinfeksjoner og 44.000 tilfeller av diaré.

Tallene er ifølge Peeperkorn høyere enn ventet.

Verdens matvareprogram (WFP) har også advart om en umiddelbar fare for sult i enklaven.

– Med vinteren raskt i anmarsj, utrygge og overfylte tilfluktssteder og mangel på rent vann står sivile overfor en umiddelbar mulighet for sult, sier WFP-leder Cindy McCain i en uttalelse.

Store utfordringer i sør

Dersom Israel retter sine operasjoner sørover på Gazastripen, vil det by på en lang rekke utfordringer. Det vil mest sannsynlig føre til svært høye sivile dødstall, ettersom palestinere sør på Gazastripen er stuet sammen på tilfluktssteder og i private hjem.

En rekke vestlige land har allerede uttrykt sterk bekymring over det stigende antallet sivile dødsfall. USA, Israels sterkeste allierte, har uttrykt den samme bekymringen.

De skal også ha advart Israel om at det internasjonale presset kommer til å øke etter hvert som antallet sivile dødsfall stiger.

Vil opprette humanitær sone

Den pensjonerte generalen Amir Avivi sier til nyhetsbyrået AP at Egypt er det tryggeste stedet for sivile palestinere, og at de derfor burde reise dit. Han sier også at Israel prøver å opprette en «humanitær sone» sør på Gazastripen, som palestinere kan flykte til.

Men Egypt har allerede sagt at de ikke ønsker store mengder palestinske flyktninger.

Ifølge AP er også Muwasi, den foreslåtte humanitære sonen, for liten og ikke dimensjonert for mange hundre tusen mennesker.

Giora Eiland, lederen for Israels nasjonale sikkerhetsråd, sier at internasjonalt press ikke vil stoppe Israel.

Han sier at krigen har bred støtte i befolkningen og at Hamas må kollapse eller slippe fri alle gisler for at det skal bli en slutt på krigen.

Eiland tror ikke det er mulig å unngå humanitære lidelser.

– Jeg tror ikke man kan unngå en humanitær katastrofe. Man kan forvente å se grusomme bilder derfra, men det kommer ikke til å stoppe Israel, sier Eiland til AP.