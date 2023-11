Osama bin Ladens brev til USA tar av på internett

Reaksjonene på brevet fra den drepte terroristlederen kan nok for noen virke sjokkerende.

Et flere tiår gammelt brev som angivelig er skrevet av Osama bin Laden og har tittelen «Letter to America», gikk nylig viralt på plattformen TikTok, og noen unge amerikanere mener at al-Qaida-grunnleggeren hadde gyldige poenger om landet de har vokst opp i.

Det to sider lange dokumentet, som ble publisert av avisen The Guardian, er et brev bin Laden skrev i 2002 som argumentasjon mot USA og en forklaring på ideologien som fikk ham til å utføre angrepene 11. september 2001.

Selv om brevet nå er 21 år gammelt, har noen sett på teksten som en måte å forstå dagens verdenssituasjon på, inkludert krigen mellom Israel og Hamas. Bin Ladens ord har blitt beskrevet som «sjokkerende» og en «åpenbaring».

Et søk på «Letter to America» på TikTok viser at noen av de mest populære relaterte klippene har over 1 million visninger hver.

«Gir ikke mening»

«Det er helt vilt, og alle burde lese det», sier en TikTok-bruker og advarer om at brevet hadde gjort henne «veldig desillusjonert» og «forvirret».

En annen bruker forteller at hun har fått en «eksistensiell krise» etter å ha lest dokumentet, og at det har endret hele hennes syn på livet.

– Det er faktisk så utrolig for meg at terrorisme har blitt solgt som en idé til det amerikanske folket at denne gruppen mennesker, denne tilfeldige gruppen mennesker, plutselig våkner opp en dag og bare hater deg, det gir ikke mening, sier en annen TikTok-bruker.

Noen TikTok-reaksjoner på brevet viser brukere som gjenskaper gleden de følte da de hørte om bin Ladens død i 2011, for så å kontrastere den med sjokket de fikk da de leste brevet i 2023, og legger til uttrykket «han hadde rett».

Bin Laden, sønn av en velstående saudiarabisk forretningsmann, grunnla al-Qaida i 1988, etter at Sovjetunionen hadde tapt og trukket seg ut av Afghanistan, en konflikt han selv deltok i, skriver Newsweek.

Under hans ledelse iverksatte gruppen flere dødelige angrep og bombeangrep i ulike land, inkludert angrepene 11. september 2001, da terrorister kapret fire passasjerfly i USA og styrtet tre av dem mot de to tårnene i World Trade Center i New York og Pentagon.

Det fjerde flyet styrtet på et jorde i Pennsylvania.

11. september-angrepene drepte nesten 3000 amerikanere og skadet tusenvis av andre.

Påstått undertrykkelse

I brevet beskyldte bin Laden USA for å være ansvarlig for undertrykkelsen av palestinerne på grunn av støtten til Israel.

«Opprettelsen og opprettholdelsen av Israel er en av de største forbrytelsene, og dere er lederne for dets forbrytere. Hver og en av dere som har bidratt til denne forbrytelsen, må betale prisen for den, og betale dyrt for den», skrev bin Laden.

Bin Laden skrev deretter at palestinerne måtte «hevnes», sammen med det afghanske folket. USAs påståtte rolle i undertrykkelsen av palestinere og muslimer var ifølge bin Laden en begrunnelse for å drepe amerikanske sivile.

«Det er det amerikanske folket som betaler skattene som finansierer flyene som bomber oss i Afghanistan, stridsvognene som angriper og ødelegger hjemmene våre i Palestina, hærene som okkuperer landene våre i Den arabiske gulf og flåtene som sørger for blokaden av Irak. Dette er grunnen til at det amerikanske folket ikke kan være uskyldig i alle forbrytelsene som amerikanerne og jødene har begått mot oss», skrev han i brevet.

Fjernet

The Guardian har siden slettet brevet uten å gi noen forklaring. Nettsiden har nå en melding som lyder:

«Denne siden viste tidligere et dokument som inneholdt en oversettelse av den fullstendige teksten til Osama bin Ladens ‘brev til det amerikanske folk’, slik det ble rapportert i Observer søndag 24. november 2002. Dokumentet, som ble publisert her samme dag, ble fjernet 15. november 2023».

Da brevet opprinnelig ble publisert, ble det av The Guardian beskrevet som «et skremmende nytt budskap fra Osama bin Laden» som sirkulerte blant britiske islamske ekstremister, «der han oppfordret til angrep på sivile og beskrev den ‘islamske nasjonen’ som ‘ivrig etter martyrium’».

I en uttalelse sier The Guardian:

«Utskriften som ble publisert på nettstedet vårt i 2002, har blitt mye delt på sosiale medier uten den fulle konteksten. Derfor har vi bestemt oss for å ta den ned og i stedet henvise leserne til nyhetsartikkelen som opprinnelig beskrev konteksten».

Mange på sosiale medier har imidlertid tatt til motmæle med dem som mener at brevet har noe for seg, og en av dem beskriver det som «latterlig» å finne «sannhet» i brevet. En annen hevdet at brevet kan være en del av «en bevisst manipulasjonskampanje».