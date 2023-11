Rapperen Diddy anklages for voldtekt

Sean Combs, kjent som Puff Daddy, P. Diddy og bare Diddy, under utdelingen av Billboard Music Awards i Las Vegas i fjor. Han er søksakt av sangeren Cassie, men nekter for anklagene. Foto: Jordan Strauss / Invision / AP / NTB

NTB

Sangeren Cassie har saksøkt musikkmogulen og rapperen Sean Combs, kjent som Puff Daddy eller Diddy. Hun anklager ham blant annet for voldtekt.

Søksmålet ble fremmet torsdag i en domstol i New York. I en uttalelse gitt til The New York Times opplyser advokaten til Combs, Ben Brafman, at klienten nekter for anklagene.

Casandra Ventura, som er sangerens fulle navn, hevder Combs slo og voldtok henne i deres årelange forhold. De to møttes da hun som 19-åring fikk kontrakt med plateselskapet hans i 2005. Han var da 37 år.

Ifølge søksmålet skal Combs ha tatt seg inn i boligen til Ventura og voldtatt henne da forholdet var i ferd med å ta slutt i 2018.

– Etter år i stillhet og mørke er jeg endelig klar til å fortelle historien min og tale på vegne av meg selv og til støtte for andre kvinner som utsettes for vold og misbruk i sine forhold, sier Cassie Ventura i en uttalelse.

Advokat Brafman kaller anklagene «løgn». Han hevder Cassie Ventura de siste månedene har krevd penger av Combs, med trusler om å skrive bok om forholdet.