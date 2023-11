Blinken tydelig oppgitt over Biden-kommentar

Den amerikanske utenriksministeren blir tydelig oppgitt når Biden kaller Kinas president Xi Jinping en diktator.

Da Joe Biden onsdag holdt en pressekonferanse etter den kinesiske presidenten Xi Jinpings besøk til San Fransisco sperret flere opp øynene under pressens spørsmålsrunde.

Igjen kalte Biden sin kinesiske motpart for diktator.

– Høre her! Han er det, sa han til pressekorpset før han utdypet:

– Han er en diktator på den måten at han er en kar som styrer et land som er et kommunistisk land, som er basert på en styringsform som er helt annerledes enn vår, sa Biden.

Ubekvem og oppgitt

Kina har ikke latt uttalelsen gått upåaktet hen, men flere mener at også den amerikanske utenriksministeren, Anthony Blinken, reagerte med misnøye.

Blinken satt på første rad under pressekonferansen og beskrives som ubekvem og oppgitt i det Bidens uttalelse kommer. USA-ekspert og rådgiver i Civita, Eirik Løkke, tror ikke Blinken er veldig fornøyd med uttalelsen.

USAs utenriksminister, Anthony Blinken, følger med fra første rad.

– Det Biden sier er jo helt sant, men jeg tror ikke det gjør det diplomatiske arbeidet lettere for Blinken, sier Løkke til ABC Nyheter.

Journalist og finansekspert, Christina Duhaime, er en av de som har spekulert i Blinken tanker: «Blinkens reaksjon på at Biden kaller president Xi en diktator er uvurderlig. Du kan se at han tenker: Jesus, nei.» skriver hun på X.

– Spekulativ amatørpsykologi

Samtidig vil ikke ekspertene legge for mye i Blinkens opptreden. Professor i statsvitenskap, Hilmar Mjelde, mener Blinken er for rutinert til å signalisere mishag med presidenten offentlig.

– Jeg vil ikke legge noe spesielt i Blinkens reaksjon. Å lese kroppsspråket til Blinken blir spekulativ amatørpsykologi, sier Mjelde til ABC Nyheter.

Blinken forsvarte Biden da han i sommer kom med en «diktator»-kommentar om den kinesiske presidenten etter at utenriksministeren besøkte Kina for å møte Xi.

– Presidenten snakker alltid åpenhjertig, han snakker direkte, han snakker tydelig, og han snakker for oss alle, sa Blinken i juni, skriver Newsweek.

Korrigerer

Løkke sier imidlertid at det har kommet korrigeringer på Bidens uttalelser fra Det hvite hus før.

– Det kan jo være at det kommer en sånn: «Kinas styresett er tross alt et spørsmål for Kina» eller «USA vil uansett ha et så godt forhold som mulig til Kina», sier Løkke.

Hilmar Mjelde mener at Bidens administrasjon ikke burde rette på presidenten.

– Det stemmer at staben til Biden iblant har korrigert han offentlig. Det er egentlig en uting, med mindre Biden selv vil det. Det er presidenten alene som definerer USAs utenrikspolitikk, sier Mjelde