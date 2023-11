Jennifer Aniston deler en av de siste Matthew Perry-meldingene: – Det gjorde dagen min

Jennifer deler en av de siste hjerteskjærende tekstmeldingen Matthew Perry sendte henne.

«I de siste par ukene har jeg gransket tekstene våre til hverandre. Ler og gråter, så ler jeg igjen. Jeg vil beholde dem for alltid og alltid. Jeg fant en tekst han sendte meg fra ingensteds en dag. Den sier alt. (Se det andre bildet...),» skriver Jennifer Aniston i et innlegg på Instagram.

Det er første gang hun kommenterer hennes skuespillerkollega Matthew Perrys bortgang. De to spilte sammen i den svært populære TV-serien «Friends» i samtlige ti år serien gikk på TV, fra 1994 til 2004.

I Instagram-hyllesten skriver Aniston at tapet har satt dype spor i henne.

«Denne har skåret dypt ... Å måtte si farvel til vår «Matty» har vært en vanvittig bølge av følelser som jeg aldri har opplevd før. Vi opplever alle tap på et tidspunkt i livet vårt. Tap av liv eller tap av kjærlighet. Å kunne virkelig ta inn over seg denne sorgen lar deg føle øyeblikkene av glede og takknemlighet for å ha elsket noen så dypt. Og vi elsket ham dypt. Han var en slik del av vårt DNA.»

Bildet viser de to skuespillerne sammen under innspillingen av Friends, i tillegg til en meldingsutveksling der Perry skriver: «Å få deg til å le bare gjorde dagen min. Det gjorde dagen min:)».

Tett bånd

Perry døde i sitt hjem i Los Angeles natt til 29. oktober, norsk tid. Det blir meldt at han ble funnet livløs i et boblebad og at livet ikke sto til å redde. Han ble 54 år gammel.

Aniston løfter frem det tette båndet mellom skuespillerne i serien og hvilken rolle den avdøde «kongen av ironi» spilte.

«Vi var alltid oss 6. Dette var en utvalgt familie som for alltid endret kursen for hvem vi var og hva veien vår skulle bli. For «Matty» VISSTE han at han elsket å få folk til å le. Som han sa selv, hvis han ikke hørte «latteren» trodde han at han skulle dø. Livet hans var bokstavelig talt avhengig av det. Og gutten lyktes med å gjøre akkurat det. Han fikk oss alle til å le. Og le hardt.»

«Jeg elsker deg»

Matthew Perry har på sin side hyllet Anistons for hennes støtte og tilstedeværelse i hans liv, skriver People Magazine.

«Matty, jeg elsker deg så mye, og jeg vet at du nå er helt i fred og fri for enhver smerte. Jeg snakker med deg hver dag... noen ganger kan jeg nesten høre deg si «kunne du være noe galere?» Hvil lillebror. Du har alltid gjort dagen min...» avsluttet Aniston.