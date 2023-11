Desperasjon på Gazastripen setter sosiale bånd under press

Fordrevne palestinere må ty til saltvann til oppvask og klesvask. Det er stor mangel på ferskvann på Gazastripen nå. Les mer Lukk

NTB

Kampen for tilværelsen på Gazastripen er blitt så tøff at folk går løs på hverandre i jakten på brød og vann. Stadig flere viser også et sinne mot Hamas.