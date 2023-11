Flertall i Senatet for midlertidig budsjettløsning – USA unngår offentlig nedstengning

President Joe Biden under en pressekonferanse onsdag. Han skal nå godkjenne budsjettforslaget. Foto: Doug Mills / The New York Times via AP / NTB

NTB

Onsdag kveld ble det flertall i det amerikanske Senatet for et lovforslag som hindrer at det offentlige stenges ned.

I senatet stemte 87 representanter for, mens 11 stemte mot. Det skjedde dagen etter at forslaget fikk et overveldende flertall i Representantenes hus.

Lovforslaget blir om kort tid oversendt president Joe Biden, som vil godkjenne det slik at det trer i kraft.

Avtalen innebærer at deler av den føderale statlige driften finansieres fram til 19. januar, mens andre deler får penger fram til 2. februar.

Uten nye bevilgninger ville nasjonalparker måttet stenge, en rekke tjenester og aktiviteter i føderal regi ville blitt lammet, og så mange som 4 millioner offentlige ansatte ville ikke fått lønn som normalt.

Avtalen kan sørge for at den statlige utgiftsdekningen forblir på samme nivå inn i 2024, noe som gir politikerne mer tid til å lage et detaljert budsjett for alt fra det militære til forskning.

Huset og Senatet – der demokratene har flertall – hadde frist til fredag med å bli enige om en finansieringsløsning.

Noen republikanere på partiets høyre flanke har uttrykt frustrasjon over at avtalen ikke kutter nok i utgiftene, og at den heller ikke inneholder ønskede grep for grensesikkerhet.