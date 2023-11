Flere pågrepet under våpenhvile-demonstrasjon i Washington

NTB

150 personer samlet seg onsdag utenfor Det demokratiske partiets nasjonalkomité (DNC) i Washington D.C. og krevde våpenhvile i krigen mellom Israel og Hamas.

Ifølge politiet i den amerikanske hovedstaden var demonstrasjon ulovlig, og politiet opplyser at den var voldelig. Flere personer ble pågrepet.

Kontoret ligger ikke langt unna Capitol Hill, der Kongressbygningen er. Kongressmedlemmer ble evakuert da demonstrajonen utartet.

Ifølge nyhetsbyrået AP var demonstrantene blant annet fra grupperingene If Not Now og Jewish Voice for Peace, som har organisert andre demonstrasjoner i Washington. Førsnevnte beskylder i et innlegg på X politiet for å være "ekstremt voldelig".

President Joe Biden er under økende press fra venstresiden i det demokratiske partiet på grunn av støtten til den israelske militæroperajonsnen på Gazastripen. Han er imot en våpenhvile, og har isteden tatt til orde for pauser i krigføringen.