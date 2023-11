Vladimir Putin begrenser mediedekning før det russiske presidentvalget

Russlands president Vladimir Putin i et møte i Moskva, mandag 13. november 2023. Illustrasjonsfoto.

Russlands president Vladimir Putin undertegnet tirsdag endringer i landets valglover. Endringene legger nye begrensninger på mediedekningen og opposisjonens kampanjer i forkant av Russlands neste presidentvalg.

De nye endringene vil begrense dekningen av valgkommisjonens møter til akkrediterte journalister ansatt i registrerte medier. Endringene kan lede til at frilansjournalister og uavhengige journalister ikke får adgang til å dekke møtene.

Vladimir Putin har ennå ikke sagt om han stiller til gjenvalg ved valget i mars 2024, selv om den 71 år gamle presidenten forventes å kunngjøre at han stiller til valg for en femte periode i løpet av de kommende ukene.

Tirsdagens lovendringer innebærer også at presse ikke lenger kan dekke valgkommisjonens aktiviteter på militærbaser eller i områder under unntakstilstand uten forhåndstillatelse.

Deler av Øst- og Sør-Ukraina, som ble ulovlig annektert av Putin i fjor høst, har vært under unntakstilstand i nesten ett år.

Se video: Her treffer missilet midt i rushen:

Your browser doesn't support HTML5 video. Her treffer missilet midt i rushen

Forbyr valgkamp

Endringene i Russlands valglovgivning vil gjøre det vanskeligere for mediene å dokumentere tilfeller av valgfusk, skriver Newsweek. Nesten alle Russlands massemedier er Kreml-kontrollerte, ifølge en rapport fra BBC i mars, og de fleste uavhengige og opposisjonelle mediekilder har blitt tvunget til å stenge eller forlate landet for å operere utenfor Russlands grenser siden krigen i Ukraina startet.

De nye lovendringene vil også forby kandidater å drive valgkamp på «blokkerte plattformer».

Kreml forbød tilgang til plattformer som Facebook, Instagram og Twitter/X i mars 2022 for å redusere spredningen av dissens mot invasjonen i Ukraina. Slike nettsteder er fortsatt tilgjengelige for russiske borgere som bruker VPN for å omgå blokkeringen, skriver Newsweek.

Synkende oppslutning

Oppslutningen om Putins invasjon av Ukraina har svingt siden krigen startet i februar 2022, og nådde et historisk lavmål i meningsmålinger i september, da bare 38 prosent av de spurte svarte at de «absolutt» støtter Russlands militære handlinger.

En annen meningsmåling utført i september tydet også på at den russiske befolkningen er i ferd med å tenke på hvordan livet kan komme til å se ut etter Putins snart 24 år lange presidentperiode.

Det er likevel liten tvil om at Putin vil bli gjenvalgt i mars, og det har ikke kommet noen indikasjoner om en seriøs politisk utfordrer som kan true hans valgkamp.

I forrige måned sa Dmitrij Peskov, talsmann for Kreml, at Putin ikke vil få noen konkurranse hvis han velger å stille til valg i mars 2024, og la til: «Putin er definitivt den fremste politikeren og statsmannen i landet vårt».

– Jeg tror, selv om jeg neppe har rett til å uttale meg om dette eller hint, kan jeg, i strid med reglene, si at han ikke har noen konkurrenter og ikke kan ha noen i Russland, sa Peskov.