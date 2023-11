Ukrainsk historiker: Nesten 25.000 ukrainske soldater bekreftet drept

NTB

Nesten 25.000 ukrainske soldater er bekreftet drept i krigen mot Russland, ifølge en ukrainsk historiker. Det reelle tallet antas å være høyere.

Antallet drepte i krigen omtales i en ny tidsskriftartikkel av historikeren Yaroslav Tyntsjenko og en ukrainer ved navn Herman Sjapovalenko.

Sistnevnte står bak et prosjekt som kalles Minneboken, som ved hjelp av åpne kilder har forsøkt å holde oversikt over soldatene som er bekreftet drept.

I tillegg er 15.000 soldater registrert som savnet, og forfatterne antar at mange av dem også er døde.

Ukrainas regjeringen anser antall drepte i krigen som en statshemmelighet. Ingenting er derfor bekreftet, og ulike aktører har kommet med svært sprikende anslag over antall falne soldater. Avisa The New York Times siterte i august amerikanske kilder som anslo at nærmere 70.000 ukrainske soldater var drept.

Det samlede antallet drepte og sårede ukrainske og russiske soldater nærmet seg en halv million, ifølge de ikke navngitte amerikanske tjenestepersonene.